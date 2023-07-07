Харьков, который до сих пор часто испытывает ракетно-бомбовые удары, не перестает заботиться об озеленении. Для этого мэрия приобрела сразу десять мини-тракторов для боагоустройства газонов.

Две мини-косилки получил изуродованный войной Салтовский район. Теперь тамошние коммунальщики смогут быстрее наводить красоту и возвращать жилой массив в мирную жизнь.

Как сообщает мэрия, один такой трактор заменяет восемь рабочих с наплечными бензиновыми мотокосами. Таким образом, новые технологии вытесняют ручной труд и значительно облегчают уход за газонами.

« Летом одна из самых тяжелых и масштабных работ по благоустройству территорий – это кошение травы. Новая техника стала незаменимым помощником в поддержании чистоты во дворах. В этом сезоне также приобретено около 200 единиц оборудования малой механизации. », – подчеркнули в КП «Харьковблагоустройство».

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Как выяснила редакция «Авто24», коммунальное предприятие приросло тракторами Stihl для стрижки газонов на больших площадях. За один проход мини-трактор своими тремя ножами под днищем прокашивает 125-сантиметровую полосу. При этом оператор машины, обучение которого не требует много времени, может боковым рычагом ножевой деки регулировать высоту покоса в восьми положениях среза травы от 3 до 10 сантиметров. Это удобно при обкошивании искусственных преград или каких-либо рельефных перепадов.

В подкапотной моторной нише стоит 20-сильный бензиновый двигатель, запускаемый электрическим стартером. Для работы в сумерках здесь две мощные передние фары, но плафонов поворота, габарита и стоп-сигналов у тракторца нет. Так что на дорогу общего использования этот малыш права выезда лишен.

Единственное место, где он может передвигаться, – дворовые проезды и пешеходные дорожки для заезда в зону покоса. При этом трактор серии Т6 при максимально поднятой косилке может свободно пересекать бордюры высотой до 10 см.

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Поскольку это технологический транспорт, он эксплуатируется без соответствующей регистрации, государственные номерные знаки не получает, а его водителю не обязательно иметь удостоверение тракториста. Однако инструктаж по технике безопасности оператор должен пройти, как и овладеть вождением и операционными режимами работы.