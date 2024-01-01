Найменша армія Європи отримала найбільший буксир Scania 660S

Побачити військову вантажівку на військових номерах Люксембургу через мізерну кількість таких машин практично неможливо – легше найти голку в копиці сіна. Тому надходження до цієї маленької армії нового буксира важкого класу Scania 660S CS20N на шасі 8 х 8 викликає неабиякий інтерес експертів.

Однак сенсації не сталося. Як пише вебсайт EMPL, термінове придбання цього велетня здійснено задля зміцнення обороноздатності країни. Важкий евакуатор такого класу для буксирування пошкоджених машин – єдиний на весь армійський парк спецтранспорту.

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Будівництво здійснила австрійська компанія EMPL Fahrzeugwerk. Вибір припав на алюмінієвий кузов з маркуванням EH/W 200 BISON. Ця версія регулярно поставляється цивільним замовникам і наповнена типовими інструментами допомоги на дорозі.

Однак армія запросила доповнити перелік евакуаційної робочої атрибутики та інструментарію спеціалізованим обладнанням. Задля цього довелося в передньому бампері встановити 8-тонну лебідку для самовитягування чи підтягування іншого колісного або гусеничного транспорту, розбирання завалів на дорогах тощо.

660-сильний армійський евакуатор найменшої армії Європи. Фото: EMPL

В додатковому переліку з’явилися електрогенератор на висувній основі, потужний компресор, розсувна світлова щогла. Новизною у комплектуванні також є ще один цікавий елемент – передня обшивка отримала гумові накладки, що призначені для проштовхування перешкод.

Зі стандартного комплектування тут лишилося все буксирувальне обладнання (осьові вилки, круглі обручі, кайдани, набір роликів по периметру, маніпуляторна стріла, стандартні тросові лебідки тощо). Основна лебідка TR 200/7 встановлена на телескопічній руці з місцем для розміщення двох запасних коліс.

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Шасі Scania 660S з колісною формулою 8×8 та напрочуд високим варіантом кабіни CS20N також виправдане. Це – практично танк на колесах. Чотиривісний автомобіль має двигун V8 потужністю 660 кінських сил та облаштований високий спальний салон.