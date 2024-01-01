Scania почне виготовляти самоскиди з автопілотом

Цей самоскид розроблявся протягом 10 років. Він буде у сегменті 40 або 50 тонн, матиме п’ятивісну платформу. Про це повідомляє часопис Automotive purchasing and supplychain.

Управління цими монстрами покладається на вдосконалений автопілот. Самоскид автономно ходитиме технологічними дорогами.

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Його управління під'єднають до розширеної системи керування. Вона розроблена для планування маршруту, віддаленого контролю та зіставлення самоскидів з іншими транспортними засобами.

Попри таку інноваційну схему керування та комп’ютеризацію, усі транспортні засоби матимуть повноцінні салони з ручним керуванням. Людина зможе замінити автопілот у разі надзвичайної ситуації або під час руху по дорогах загального користування. Саме тому тут не відмовилися від козирка над дахом кабіни, що характерно самоскидам гірничодобувного сегмента.

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Першим ринком збуту представлених автомобілів стане Австралія. Тепер клієнти можуть розміщувати там замовлення, сподіваючись отримати автоматизований самоскид у 2026 році. Ще через кілька років принесуть прем'єру до Південної Америки.

Про початок продажу в Європі поки не йдеться. Однак не виключено, що подібне станеться, оскільки на автоматизовані самоскиди вже претендує Норвегія.

Фото: Scania