В основі повного автопілоту від Volkswagen та Mobileye - так званий "цифровий водій".

Рівень 4 AD означає, що автомобіль може самостійно впоратися з більшістю дорожніх ситуацій у певній місцевості, наприклад, у місті. Він також може їхати сам, без пасажирів.

Над цим проєктом німецький автовиробник працює разом із технологічною компанією Mobileye. Темпи роботи над технологію AD для VW ID. Buzz AD, що призначена для комерційного використання в містах Європи та Північної Америки, суттєво зросли.

Читайте також Ще кілька Volkswagen Transporter допоможуть захисникам пересуватись на фронті

"Ми розробляємо перший повністю автономний великосерійний автомобіль, і Mobileye використовує цифрового водія", – зазначає куратор проєкту AD, член правління Volkswagen Commercial Vehicles Крістіан Сенгер,

Основна частина угоди про співпрацю Volkswagen і Mobileye стосується сегмента доставлення та використання системи самостійного керування (SDS) для ID. Buzz AD. Вона розробляється з 2021 року.

ID Volkswagen. Buzz AV створено на автономній платформі Mobileye Drive™. Фото: Volkswagen / Mobileye

З більш ранніх релізів виробника відомо, що ID. Buzz AD складається з двох незалежних комп’ютерів, 13 камер, дев’яти лідарів, розроблених компанією Luminar, і п’яти радарів, кожен із яких здатний створювати 360-градусне оточення. Хмарне з’єднання забезпечує автономні транспортні засоби масивними даними від інших учасників дорожнього руху про дорожню ситуацію та оновлення 3D-карт.

Читайте також Інженери Volkswagen перетворили популярний седан на кабріолет

Тепер йдеться про досягнення рівня 4, значення якого за змістом змісту є революційним. Очікується, що невдовзі це охопить всю автомобільну промисловість. Однак експерти прогнозують, що перехід на нову вершину змінить наш світ як позитивно, так і негативно, подібно до того, що відбувається з генеративним ШІ в техніці.

Процес пішов і його не зупинити. Volkswagen ADMT (Autonomous Driving Mobility & Transport) прагне запустити повністю електричний автономний ID. Buzz AD для використання в комерційному секторі США та Європи вже з 2026 року.