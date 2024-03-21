В основе полного автопилота от Volkswagen и Mobileye - так называемый "цифровой водитель".

Уровень 4 AD означает, что автомобиль может самостоятельно справиться с большинством дорожных ситуаций в определенной местности, например, в городе. Он также может ехать сам, без пассажиров.

Над этим проектом немецкий автопроизводитель работает вместе с технологической компанией Mobileye. Темпы работы над технологией AD для VW ID. Buzz AD, предназначенной для коммерческого использования в городах Европы и Северной Америки, существенно возросли.

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"Мы разрабатываем первый полностью автономный крупносерийный автомобиль, и Mobileye использует цифрового водителя", – отмечает куратор проекта AD, член правления Volkswagen Commercial Vehicles Кристиан Сенгер,

Основная часть соглашения о сотрудничестве Volkswagen и Mobileye касается сегмента доставки и использования системы самостоятельного управления (SDS) для ID. Buzz AD. Она разрабатывается с 2021 года.

ID Volkswagen. Buzz AV создан на автономной платформе Mobileye Drive™. Фото: Volkswagen / Mobileye

Из более ранних релизов производителя известно, что ID. Buzz AD состоит из двух независимых компьютеров, 13 камер, девяти лидаров, разработанных компанией Luminar, и пяти радаров, каждый из которых способен создавать 360-градусное окружение. Облачное соединение обеспечивает автономные транспортные средства массивными данными от других участников дорожного движения о дорожной ситуации и обновлении 3D-карт.

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Теперь речь идет о достижении уровня 4, значение которого по смыслу содержания является революционным. Ожидается, что вскоре это охватит всю автомобильную промышленность. Однако эксперты прогнозируют, что переход на новую вершину изменит наш мир как положительно, так и отрицательно, подобно тому, что происходит с генеративным ИИ в технике.

Процесс пошел и его не остановить. Volkswagen ADMT (Autonomous Driving Mobility & Transport) стремится запустить полностью электрический автономный ID. Buzz AD для использования в коммерческом секторе США и Европы уже с 2026 года.