Scania начнет производить самосвалы с автопилотом

Этот самосвал разрабатывался в течение 10 лет. Он входит в сегмент 40 или 50 тонн, будет иметь пятиосную платформу. Об этом сообщает журнал Automotive purchasing and supplychain.

Управление такими монстрами возлагается на усовершенствованный автопилот. Самосвал будет автономно ходить по технологическим дорогам.

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Его управление подключат к расширенной системе управления. Она разработана для планирования маршрута, удаленного контроля и сопоставления самосвалов с другими транспортными средствами.

Несмотря на такую инновационную схему управления и компьютеризацию, все транспортные средства будут иметь полноценные салоны с ручным управлением. Человек сможет заменить автопилот в случае чрезвычайной ситуации или во время движения по дорогам общего пользования. Именно поэтому здесь не отказались от козырька над крышей кабины, что характерно самосвалам горнодобывающего сегмента.

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Первым рынком сбыта представленных автомобилей станет Австралия. Теперь клиенты могут размещать там заказы, надеясь получить автоматизированный самосвал в 2026 году. Еще через несколько лет принесут премьеру в Южную Америку.

О начале продаж в Европе речь пока не идет. Однако не исключено, что подобное произойдет, поскольку на автоматизированные самосвалы уже претендует Норвегия.

Фото: Scania