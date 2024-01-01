Renault показав міську вантажівку майбутнього

Компанія Renault показала власне бачення електричного міського фургона на прикладі Estafette Concept.

Цілком можливо, концепт Estafette буде першою моделлю спільного підприємства Flexis, заснованої Renault Group, Volvo Group та CMA CGM Group. Вона за логістику останніх кілометрів.

Також цікаво Renault розповість, на яких дорогах пора робити ремонт

Estafette Concept створений для міст. Це компактний, але місткий повністю електричний фургон, що поєднує в собі довжину Kangoo L2, маневреність Clio та вантажопідйомність Trafic L1H2.

Він був розроблений для професійних водіїв, створений на основі їхніх відгуків і орієнтований на їхні потреби.

Estafette Concept повністю електричний і використовує архітектуру SDV (Software-Defined Vehicle) на платформі FlexEVan, розробленій компанією Ampere. Електронні архітектури SDV відіграють важливу роль у підвищенні продуктивності та економічності транспортних засобів нового покоління. Вони також інтегрують передові функції, включаючи оновлення в режимі реального часу та прогнозоване обслуговування. В цілому, вони допомагають знизити вартість експлуатації приблизно на 30%.





Концепт Estafette має набагато більше спільного з символічним фургоном Renault 1959 року, ніж веселі круглі фари. Вони одночасно радикально інноваційні та практичні. Оригінальний Estafette був найпершим автомобілем марки Renault, який розмістив весь силовий агрегат - двигун і трансмісію - спереду, щоб звільнити весь простір ззаду для завантаження. Новий Estafette 4.0 - це перший автомобіль з електричною платформою FlexEVan, який має намір перевернути бачення для вантажних автомобілів.

Обидві моделі були розроблені, щоб полегшити життя водіям, які здійснюють доставку, торговцям і роздрібним продавцям, і обидві надзвичайно компактні - просторі всередині, але легкі для паркування. Обидва мають двостулкові двері для неперевершеної зручності та безпеки.

Renault обіцяє, що Estafette через два роки стане серійним фургоном.