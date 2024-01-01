Renault показал городской грузовичок будущего

Компания Renault показала собственное видение электрического городского фургона на примере Estafette Concept.

Вполне возможно, концепт Estafette будет первой моделью совместного предприятия Flexis, основанной Renault Group, Volvo Group и CMA CGM Group. Она отвечает за логистику последних километров.

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Estafette Concept создан для городов. Это компактный, но вместительный полностью электрический фургон, сочетающий в себе длину Kangoo L2, маневренность Clio и грузоподъемность Trafic L1H2.

Он был разработан для профессиональных водителей, создан на основе их отзывов и ориентирован на их потребности.

Estafette Concept полностью электрический и использует архитектуру SDV (Software-Defined Vehicle) на платформе FlexEVan, разработанной компанией Ampere. Электронные архитектуры SDV играют важную роль в повышении производительности и экономичности транспортных средств нового поколения. Они также интегрируют передовые функции, включая обновление в режиме реального времени и прогнозируемое обслуживание. В целом, они помогают снизить стоимость эксплуатации примерно на 30%.





Концепт Estafette имеет гораздо больше общего с символическим фургоном Renault 1959 года, чем веселые круглые фары. Они одновременно радикально инновационные и практичные. Оригинальный Estafette был самым первым автомобилем марки Renault, который разместил весь силовой агрегат - двигатель и трансмиссию - спереди, чтобы освободить все пространство сзади для загрузки. Новый Estafette 4.0 - это первый автомобиль с электрической платформой FlexEVan, который намерен перевернуть видение для грузовых автомобилей.

Обе модели были разработаны, чтобы облегчить жизнь водителям, которые осуществляют доставку, торговцам и розничным продавцам, и обе чрезвычайно компактны - просторные внутри, но легкие для парковки. Оба имеют двустворчатые двери для непревзойденного удобства и безопасности.

Renault обещает, что Estafette через два года станет серийным фургоном.