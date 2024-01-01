Tesla спробує реанімувати в Європі давно обіцяну Semi

Компанія підтвердила свою участь у провідній міжнародній виставці комерційних автомобілів та логістики IAA Transportation 2024, що пройде 17-22 вересня у Ганновері, Німеччина. Про це повідомляє 40ton.net.

Американський виробник не тільки виставить Semi на подіум, але й ще одну машину виведе для тестування усіма охочими безпосередньо біля виставкового центру.

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Організатори транспортного форуму створили спеціальну 2-кілометрову трасу, що не виходить на дороги загального користування. Навіть за умови виходу на такі автомагістралі Tesla Semi не має європейської омологації, через що її експлуатація там заборонена.

За свідченням організаторів IAA Transportation 2024, майже 26% цьогорічних експонентів відвідують захід вперше. До них відноситься й Tesla (див. відео нижче).

Поява Semi на європейському подіумі виставки жваво обговорюється експертами: в сегменті акумуляторних вантажівок Class 8 Tesla помітно відстає й конкурувати з іншими виробниками такої техніки Ілону Маску буде дуже складно.

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Інтриги додає те, що на тестовій трасі також буде можливість покататися на китайській акумуляторній фурі Windrose EV (див. відео нижче), що вважається копією Tesla Semi. Китайці вже підтвердили свою участь у виставці, в т.ч. з динамічним показом та участю електромобіля в тест-драйвах.

Слід нагадати, що свої електричні вантажівки покажуть і європейські виробники, чиї фури вже стали якщо не звичними, то уже доволі частими на дорогах Європи. Перевізники вже знають ці машини та поповнюють ними свої парки, поступово витісняючи тягачі з ДВЗ.

Останнє експерти розцінюють як символічний ляпас Tesla, оскільки виробник збирав передоплату з багатьох європейських перевізників на постачання Semi, але обіцянок не виконав, тема лишилася абсолютно мертвою.

Ймовірно, після 7-річного відмовчування Tesla своєю появою на виставці хоче реанімувати стосунки й поставити крапку у прикрій історії довгих обіцянок.