Tesla попытается реанимировать в Европе давно обещанную Semi

Компания подтвердила свое участие в ведущей международной выставке коммерческих автомобилей и логистики IAA Transportation 2024, что пройдет 17-22 сентября в Ганновере, Германия. Об этом сообщает 40ton.net.

Американский производитель не только выставит Semi на подиум, но и еще одну машину выведет для тестирования всеми желающими непосредственно возле выставочного центра.

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Организаторы транспортного форума создали специальную 2-километровую трассу, которая не выходит на дороги общего пользования. Даже при условии выхода на такие автомагистрали Tesla Semi не имеет европейской омологации, из-за чего ее эксплуатация там запрещена.

По свидетельству организаторов IAA Transportation 2024, почти 26% нынешних экспонентов посещают мероприятие впервые. К ним относится и Tesla (см. видео ниже).

Появление Semi на европейском подиуме выставки живо обсуждается экспертами: в сегменте аккумуляторных грузовиков Class 8 Tesla заметно отстает и конкурировать с другими производителями такой техники Илону Маску будет очень сложно.

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Интриги добавляет то, что на тестовой трассе также будет возможность прокатиться на китайской аккумуляторной фуре Windrose EV (см. видео ниже), считающейся копией Tesla Semi. Китайцы уже подтвердили свое участие в выставке, в т.ч. с динамическим показом и участием электромобиля в тест-драйвах.

Следует напомнить, что свои электрические грузовики покажут и европейские производители, чьи фуры уже стали если не привычными, то уже довольно частыми на дорогах Европы. Перевозчики уже знают эти машины и пополняют ими свои парки, постепенно вытесняя тягачи с ДВС.

Последнее эксперты расценивают как символическую пощечину Tesla, поскольку производитель собирал предоплату со многих европейских перевозчиков на поставку Semi, но обещаний не выполнил, тема осталась абсолютно мертвой.

Вероятно, после 7-летнего отмалчивания Tesla своим появлением на выставке хочет реанимировать отношения и поставить точку в скандальной истории долгих обещаний.