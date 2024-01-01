Volvo FH16 отримав нову кабіну та двигун на 780 "конячок"

Дорожні випробування показали, що абсолютно новий двигун у FH16 забезпечує на 5% кращу економію палива та нижчий рівень викидів, додаючи на 7% більше крутного моменту. Така комбінація характеристик підвищує ефективність і продуктивність для найскладніших транспортних завдань, стверджують у Volvo Trucks.

Розробники впевнені, що новий Volvo FH16 з двигуном D17 додає потужності при зменшеному споживанні палива. Цьому сприяє абсолютно новий двигун Volvo D17 та аеродинамічна кабіна.

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"Наші інженери розробили двигун, який поєднує в собі найвищий крутний момент і рівень потужності в будь-якій європейській вантажівці, а також чудову паливну ефективність. Факти говорять самі за себе: більше крутного моменту та потужності зі значною економією пального та CO 2 є фантастичним результатом", – говорить керівник відділу управління продуктами та якості Volvo Trucks Ян Єлмгрен.

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Новий 17-літровий двигун Volvo Euro 6 має три варіанти потужності – 600 к.с., 700 к.с. і 780 к.с. Рівень крутного моменту збільшено відповідно до 3000 Нм, 3400 Нм та 3800 Нм у топверсії. Коробка передач була оновлена, щоб витримувати крутний момент до 3800 Нм, а внутрішня ефективність коробки передач була додатково покращена у версіях 3000 Нм і 3400 Нм.

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Новий двигун D17 сертифіковано для роботи на HVO (гідроочищена рослинна олія) у всіх номінальних значеннях потужності. Версія потужністю 700 к.с. також сертифікована для роботи на 100% біодизелі (B100).

Фото: Volvo Trucks