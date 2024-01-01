Volvo FH16 получил новую кабину и двигатель на 780 "лошадок"

Дорожные испытания показали, что совершенно новый двигатель в FH16 обеспечивает на 5% лучшую экономию топлива и более низкий уровень выбросов, добавляя на 7% больше крутящего момента. Такая комбинация характеристик повышает эффективность и производительность для самых сложных транспортных задач, утверждают в Volvo Trucks.

Разработчики уверены, что новый Volvo FH16 с двигателем D17 добавляет мощности при уменьшенном потреблении топлива. Этому способствует совершенно новый двигатель Volvo D17 и аэродинамическая кабина.

Читайте также Renault и Volvo будут совместно выпускать электрофургоны

"Наши инженеры разработали двигатель, который сочетает в себе самый высокий крутящий момент и уровень мощности в любом европейском грузовике, а также превосходную топливную эффективность. Факты говорят сами за себя: больше крутящего момента и мощности со значительной экономией топлива и CO 2 является фантастическим результатом", – говорит руководитель отдела управления продуктами и качества Volvo Trucks Ян Елмгрен.

AdBlue PureDrive – это жидкость для уменьшения количества загрязненного воздуха дизельным двигателем. Сертифицирована Немецкой ассоциацией автопромышленности (Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), она доступна на АЗК WOG. Рекламная информация

Новый 17-литровый двигатель Volvo Euro 6 имеет три варианта мощности – 600 л.с., 700 л.с. и 780 л.с. Уровень крутящего момента увеличен соответственно до 3000 Нм, 3400 Нм и 3800 Нм в топ-версии. Коробка передач была обновлена, чтобы выдерживать крутящий момент до 3800 Нм, а внутренняя эффективность коробки передач была дополнительно улучшена в версиях 3000 Нм и 3400 Нм.

Читайте также Volvo выпустила последний автомобиль с дизельным двигателем

Новый двигатель D17 сертифицирован для работы на HVO (гидроочищенное растительное масло) во всех номинальных значениях мощности. Версия мощностью 700 л.с. также сертифицирована для работы на 100% биодизеле (B100).

Фото: Volvo Trucks