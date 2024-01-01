Что покажут в Ганновере ведущие производители грузовиков

В этом году на IAA 2024 будет на 20% больше экспонентов, чем на предыдущей выставке. Более полутора тысяч экспозиций от мировых производителей коммерческих машин, систем, агрегатов и аксессуаров, а также разработчиков логистических программ и технологий для автопарков и экспедиторов демонстрируют свою продукцию.

Ожидается почти полторы сотни премьерных показов. На передовых позициях, конечно, выстроились аккумуляторные машины различных размерных групп, а также новинки классической техники с наработками в снижении выбросов и нововведениях в аэродинамике, системах безопасности и помощи.

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Посетители IAA 2024 получили возможность лично протестировать новейшие продукты на тест-драйвах IAA в парке IAA Cargobike Parkours. Журналисты уже сегодня имеют возможность сесть за руль грузовиков различных размерных групп и исполнения привода от Volvo, Ford, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania и других.

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Volvo Trucks

Производитель традиционно делает акцент на декарбонизации транспорта и предотвращения аварий. Компания представила грузовики с аккумуляторными электрическими силовыми агрегатами, топливными элементами и возобновляемыми источниками топлива в двигателях внутреннего сгорания.

Новая линейка FH Aero включает варианты, работающие на электричестве и биотопливе, а также автономные технологии, что на IAA станет дебютом. FH16 Aero будет показано с совершенно новым двигателем D17 17 L, что добавил мощности, одновременно снижая потребление топлива и выбросы.

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Volvo Trucks также демонстрирует свою будущую технологию e-axle, новую систему мониторинга видеокамер (CMS) Volvo, а также новые технологии и услуги, планируемые для следующего поколения грузовиков, включая услуги зарядки для электрических грузовиков.

Scania

Компания выставила не только свои новые грузовики как на электрическом приводе, так и на биогазе, но и передовые сервисные решения. Среди дебютного выделяется аккумуляторный магистральный тягач 4х2 с запасом хода до 530 км от усиленной батареи емкостью 728 кВт-ч.

Привлечет внимание аккумуляторный грузовик P160+ со сменным кузовом и колесной формулой 6х2, имеющий запас хода запас хода до 520 км. В его моторной нише стоят на выбор заказчика электродвигатели 400 кВт или 450 кВт и батареи с потенциалом 620 кВт-ч.

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Гибридный газовый тягач R 460 (4х2) выделяется тем, что имеет универсальный двигатель OC13 104 мощностью 460 л. с. Этот силовой агрегат двухтопливный, может попеременно потреблять из топливного бака по одной стороне борта сжатый газ (608 л), с другой – сжиженный биогаз (400 л). Это существенно увеличивает плечо перевозок.

Renault

Группа Renault представит сразу несколько интересных премьер. Концептуальный Renault Estafette Concept – это электрический фургон в ретро-стиле, который воплощает в себе видение компании Renault относительно будущего своих электрических транспортных средств.

Кроме того, Renault представит совершенно новый прототип Master H2-Tech, работающий на водороде. Он дополняет линейку, которая уже включает электрические модели и модели с ДВС.

В деталях о новинках на этих и других экспозициях производителей редакция Авто24 будет рассказывать в следующих публикациях с IAA 2024.