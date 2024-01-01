Renault Trucks прибрала зовнішні дзеркала зі своїх вантажівок

В оновлену номенклатуру увійшли моделі Renault Trucks T, T High, C і K, щодо яких виробник на своєму сайті висловився лаконічно – підвищена продуктивність та паливна економічність. Розробники обіцяють зменшену витрату палива на три відсотки відносно машин попередніх поколінь.

В основі нинішніх напрацювань в пріоритетному становищі нової лінійки Renault Trucks стала енергоефективність. Після впровадження технології Turbo Compound на двигуні DE13 потужністю 480 к. с. два роки тому, виробник продовжив вдосконалювати свої вантажівки.

Читайте також Водневий Renault Master отримає запас ходу 700 км та заправлятиметься за 5 хвилин

Реальні результати не забарилися. Вантажівки 2025 модельного року моделі T, C і K отримали переваги від технологічних удосконалень, які забезпечують додаткову економію пального завдяки удосконаленням в силовій установці (двигуна, коробки передач і мостів) та використання шин класу A+ у стандартній комплектації.

На ринку автозапчастин існує сотні чи тисячі виробників та торгових марок. Більшість з них спеціалізується на певних типах деталей, тож запам'ятати усі неморжливо. В німецього концерну Bosch - найбільший перелік автозапчастин та бездоганна репутація. Тож при виборі автомобільних деталей варто обирати саме Bosch. Рекламна інформація

Продемонстрована версія Renault Trucks T Smart Racer з двигуном DE13 Turbo Compound і серією опцій для економії палива зменшує споживання палива до 14% і викиди CO 2 до 15% порівняно зі стандартною моделлю.

Фото: Renault

Є чималі позитивні зрушення в системах безпеки та комфорту водіння. Серед найбільш значущих нововведень — усунення традиційних дзеркал заднього виду на користь інтегрованих задніх камер. Вони тепер доступні в стандартній комплектації на моделях T, T High і E-Tech T.

Висувні камери підключені до двох екранів у салоні. Зображення показує навколишнє середовище автомобіля, покращуючи видимість і сприяючи зниженню споживання завдяки кращій аеродинаміці. Крім того, інфрачервоний режим полегшує нічне бачення, ще більше підвищуючи безпеку.

Читайте також Renault показав міську вантажівку майбутнього

Система підсилювача керма на моделях 2025 стабілізує вантажівку на високих швидкостях, полегшуючи маневрування на низькій швидкості, що буде важливою перевагою в міських і позаміських районах. Система поєднує в собі гідравлічний підсилювач керма з електродвигуном.

Renault Trucks оснастила свої нові транспортні засоби системою підтримки утримання смуги руху з автоматичною корекцією, яка втручається у разі мимовільного відхилення, допомагаючи запобігти аваріям. Ця технологія особливо корисна для захисту найбільш вразливих учасників дорожнього руху, таких як пішоходи та велосипедисти, шляхом зменшення ризиків, пов’язаних зі сліпими зонами.

Фото: Renault

Виробник також покращив освітлення своїх транспортних засобів, запровадивши автоматичне дальнє світло, яке активується залежно від зовнішніх умов.

Повідомляється, що серії Renault Trucks T, T High C, K і електричні версії Renault Trucks E-Tech T, C модельного року 2025 вже відвантажуються в європейську мережу виробника.