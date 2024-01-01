Електрична вантажівка Renault E-Tech матиме запас ходу у 600 км

Розробники прогнозують, що у порівнянні з пробігом в 400 кілометрів у 2024 році, на новинку очікується зростання попиту. Однак це не мета. Попри те, що тягач непогано підходить для перевезень на далекі відстані, Renault заявляє, що надвеликий запас ходу не всім перевізникам підходить.

Французи стверджують, що їх вантажівки проїхали майже 19 мільйонів повністю електричних миль (30,5 мільйона кілометрів), заощадивши понад приблизно 32 000 тонн викидів CO₂ за останні п'ять років. Тепер, маючи запас ходу на одному заряді до 600 км (порівняно з 400 км у моделі 2024 року), це число зростатиме швидше та вище.

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Великим надбанням E-Tech T є його електрична вісь. Ця розумна конструкція розміщує електродвигуни та трансмісію прямо на задній осі. Такий хід звільняє простір між лонжеронами для додаткових батарей.

Фото: Renault Trucks

Однак виробник закликає власників автопарків визначатися з розміром акумуляторів своїх вантажівок відповідно до фактичних потреб і оптимізувати ємність для навантажень, маршрутів і стратегій заряджання.

"Ми не прагнемо вступати в перегони за автономність на одному заряді. Великогабаритні батареї зменшують корисне навантаження, підвищують загальні експлуатаційні витрати та збільшують вплив на навколишнє середовище. По суті, електрична вантажівка дорожча за автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння. Нам потрібно переосмислити низьковуглецеву логістику, іншими словами, переглянути транспортні схеми, щоб оптимізувати використання транспортних засобів і, отже, знизити вартість кілометра", – наголошує Еммануель Дюперрей, котрий відповідає за електромобільність у Renault Trucks.

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Дюперрей вважає, що запас ходу в 600 км в поєднанні з розвитком мереж громадської зарядної інфраструктури в рамках проєкту спільного підприємства Renault з зарядки Milence дозволить компанії досягти "операційного паритету" з дизельним пальним до 2026 року.

Замовлення на цей новий автомобіль виробник почне приймати у другій половині 2025 року, а виробництво проводитиме на заводі в Бург-ан-Брессі.