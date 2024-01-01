На украинских АЗС обнаружили некачественное дизтопливо

Пока украинские автовладельцы обсуждают добавление спирта в бензины, беда пришла, откуда не ждали. Стабильная ситуация с качеством дизельного топлива начала резко ухудшаться, на рынке снова проявляется фальсификат, и его объемы растут. Эксперты Института потребительских экспертиз обнаружили, что сейчас уже как минимум двадцать процентов "солярки" на украинских заправках является фальсификатом. Причем еще полгода назад ситуация была почти идеальной.

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На самом деле ситуация достаточно серьезная, поскольку дизельное топливо является "кровью" не только экономики страны (возим почти все в страну и за границу на фурах), но и военной логистики. Страшно подумать о результатах, если "бодяга" польется в баки танков и бронированных машин...

Итак, специалисты Института закупили на АЗС образцы из 15 сетей, взятых в разных регионах страны и отправили в лабораторию. Качество дизельного топлива проверяли в крупных и средних сетях: WOG, УКРНАФТА, AMIC, ОККО, PARALLEL, KLO, БРСМ-Нафта, BVS, а также в популярных региональных сетях (днепровские NEFTEK и VOSTOKGAZ, полтавский АВТОТРАНС, запорожская ЕВРО 5). Также проверили качество и в совсем небольших сетях KSEM, DGB, 24/7, которые расположены в небольших городах.

В лаборатории проверили по таким параметрам, как температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность. Все вышеперечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред и автомобилю, и экологии – собственно, воздуху, которым мы дышим.

Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на группы – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – АЗС, топливо без нарушений по требованиям профильного ДСТУ, но было на предельных показателях, и красную – сети, “солярка” в них оказалась не кондиционной, то есть не соответствовало нормативам стандарта.

Исследование дизельного топлива в апреле 2025 года:

Исследование по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Плотность при температуре +15°С, кг/м3 Температура вспышки в закрытом тигле, °С Содержание серы, мг\кг мг\кг Норматив 820-845 не ниже 55 не более 10 WOG 833,6 71 3 УКРНАФТА 835,5 71 4 АМИК 831,8 70 3 ПАРАЛЛЕЛЬ 833,6 70 4 КЛО 831,2 69 4 ОККО 828,5 63 5 ВОСТОКГАЗ (Днепр) 833,6 69 5 АВТОТРАНС (Полтава) 834,1 66 10 НЕФТЕК (Днепр) 828,3 59 10 DGB 831,2 56 10 BVS (Полтава) 832,2 63 9 КСЭМ 833,2 62 9 БРСМ-Нафта 823,6 47 101 ЕВРО 5 (Запорожье) 815,1 30 345 24/7 826,6 44 34

Зеленая группа

Из 16 участников в эту группу попали 7 сетей – WOG, УКРНАФТА, AMIC, ОККО, PARALLEL, KLO, и VOSTOKGAZ. Прежде всего проверили главный показатель дизтоплива – содержание серы. Фактически, это главный маркер того, действительно ли топливо сделано в Европе, ведь очистить "солярку" от серы возможно только в условиях завода.

Несколько слов, почему это так важно. Сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров, а также вместе с выхлопными газами отравляет воздух в городах. Например, если будет 1000 мг/кг (еще десять лет назад это было нормой), нейтрализатор может перестать эффективно работать после десяти – пятнадцати заправок. Со временем превышение нормы серы может стать причиной ремонта двигателя и элементов топливной системы.

По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. Меньше всего серы было определено в дизельном топливе AMIC и WOG (3 мг/кг), фактически отсутствует она в УКРНАФТА, KLO, PARALLEL (по 4 мг/кг). Такие результаты уже ближе к нормативам Евро 6, а значит – это гарантированно европейское топливо. Чистое топливо – и в сети VOSTOKGAZ, всего 5 мг/кг.

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Еще один четкий маркер оригинальной или поддельной "солярки" – температура вспышки дизельного топлива. Если в этом параметре есть нарушения – однозначно топливо чем-то разбавляли. Технически, этот показатель может показать, не попадали ли в солярку посторонние компоненты, которые могут привести, к примеру, к возгоранию "солярки" при аварии. Согласно ДСТУ, эта температура должна быть как минимум 55 °C. Рекордсмены с температурой 71 градус у "дизеля" от WOG и УКРНАФТА, практически такие же цифры – у PARALLEL и AMIC (по 70 единиц). Все в порядке с температурой и у KLO с VOSTOKGAZ (69 единиц).

Синяя группа

Вторая по численности группа – "синяя", куда отнесены сети, где параметры дизельного топлива соответствовало всем требованиям ДСТУ, но на грани нормативов, то есть без запаса по качеству. Группа оказалась достаточно обширной – здесь сети BVS, NEFTEK, АВТОТРАНС, KSEM, DGB. Основной момент – сера у всех образцов была "на максимуме" норматива – от 9 до 10 мг/кг. В целом, попадание двух последних сетей списка в эту группу можно считать успехом.

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Красная группа

И наконец, "красная" группа нарушителей. Здесь оказались сеть БРСМ-Нафта, а также региональные ЕВРО 5 и 24/7. Проблемы оказались как в содержании серы, так и в температуре вспышки. У "солярки" с БРСМ-Нафта обнаружено превышение ядовитой серы в более чем 10 раз (101 мг/кг при норме 10), а в ЕВРО 5 вообще "зашкалило" – 356 мг/кг!

При таких значениях проблемы с топливной системой и двигателем практически гарантированы. Кроме того, во всех образцах этой группы обнаружились нарушения и с температурой вспышки. БРСМ-Нафта показала 47 градусов при нормативе не ниже 55, ЕВРО 5 вообще 30, а 24/7 - 44. В случае ДТП такое топливо может вспыхнуть, со всеми вытекающими последствиями для владельцев.