Украинские АЗС проверили на точность налива: результаты поразили

Многие специалисты по топливному рынку прогнозировали, что с повышением цен на топливо в сетях АЗС может начаться тотальный “недолив”, чтобы удержать цену без потери прибыли. Эксперты Института потребительских экспертиз провели масштабную проверку украинских заправок, чтобы подтвердить или развенчать этот тезис.

На этот раз исследовали точность налива дизельного топлива, его поскольку потребление стабильно растет, оно необходимо для перевозчиков, а впереди посевная кампания у аграриев. И если на баке бензина в легковушке клиент разницу может и не заметить, то грузовикам, которые за одну заправку заправляют по пол тонны “соляры”, недолив может влететь в копейку.

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Контрольные образцы были отобраны как в сетях премиальных брендов (WOG, ОККО, UPG, KLO, PARALLEL), так и на автозаправках, которые позиционируют себя как дискаунтеры (AVANTAGE 7, CHIPO, BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ФАКТОР). Также специалисты проверили небольшие региональные сети, которые имеют популярность в своих городах (SLON в Одессе, SVR в Харькове, СВОИ в Киеве).

Далее образцы были доставлены в аккредитованную лабораторию на измерения. Результаты оказались несколько ошеломляющими, поскольку прогнозы были, не радужными.

Схемы недолива

Механизмы недолива достаточно нехитрые, но могут приносить серьезную незадекларированную прибыль для нечестных продавцов. Чаще всего используется два метода обмана потребителя. Первый – колонка на АЗС калибруется с погрешностью на недолив (законодательство разрешает погрешность до 0,5%, а установить могут любую). Второй – устанавливается специальный "жучок", который фальсифицирует показатели налива как на самой колонке, так и в кассовой системе. Причем такие устройства могут приводиться в действие и отключаться мобильным телефоном, поэтому обнаружить их практически невозможно.

Часто бывает, что руководство конкретной АЗС недоливом пытается компенсировать потери на логистике. Руководство сетей об этом знают, и борются с этим. В ответственных сетях АЗК для этого применяются широкий спектр средств, как технических, так и ИТ.

Как проверяли недолив

Итак, образцы "солярки", приобретенных на АЗС, измерили в лаборатории мерным цилиндром, и пересчитали плотность. Далее по специальной формуле специалисты привели объемы к температуре, при которой пробы отбирались на АЗС.

Невероятно, но факт – в результате было выяснено, что только в двух сетях было обнаружено недолив, а во всех остальных – честно! Самое фантастическое, что аж в семи сетях зафиксирован перелив! Кто же "дарит" больше всего горючего?

Результаты проверки эксперты разделили на три сегмента – зеленый, синий и красный. В первую попали сети, в которых был зафиксирован допустимый недолив (напомним, закон позволяет до 0,5%) или перелив. Во вторую – соответственно АЗС, где залили точно по чеку, и последняя группа – где заправили меньше горючего, чем было оплачено.

АЗС Фактический отпуск, литров % недолива/ перелива Стоимость 1 литра топлива, грн Стоимость недолива/ перелива перелива, грн./литр Стоимость 1 литра с учетом перелива/недолива, грн./литр WOG 2,015 +0,75 58,99 -0,44 58,55 ОККО 2,005 +0,25 58,99 -0,15 58,84 ПАРАЛЛЕЛЬ 2,010 +0,5 58,99 -0,30 58,69 КЛО 2,010 +0,5 57,89 -0,29 57,60 АВАНТАЖ 7 2,010 +0,5 51,95 -0,26 51,69 УПГ 2,005 +0,25 55,00 -0,14 54,86 SLON (Одесса) 2,005 +0,25 47,00 -0,12 46,88 CHIPO (Львов) 2,000 0 52,08 0 52,08 SVR (Харьков) 2,000 0 54,39 0 54,39 МАРШАЛЛ (Черкассы) 2,000 0 54,00 0 54,00 BVS (Полтава) 1,990 -0,5 54,99 +0,27 55,26 ФАКТОР (Житомир) 1,990 -0,5 48,70 +0,24 48,94 VST (Одесса) 1,990 -0,5 52,90 +0,26 53,16 БРСМ-НАФТА 1,975 -1,25 50,99 +0,64 51,63 СВОИ 1,980 -1 53,49 +0,54 54,03

Если в недавнем исследовании Институтом точности налива бензина только одна сеть имела перелив, то с дизельным топливом ситуация выглядит как аукцион невиданной щедрости. Целых семь сетей "дарят" своим клиентам дополнительный бонус.

Кто дарит клиентам топливо?

Наибольшим процентом "перелива" отличилась сеть WOG – здесь перелив составил существенные 0,75%, то есть по цене стелы это 44 копейки экономии для клиентов. Не отстали от них и сети PARALLEL, KLO и AVANTAGE 7 с переливом соответственно на 30, 29 и 26 копеек на литре. С учетом персональной скидки программы лояльности, финальная стоимость здесь выйдет значительно меньше. Также отпускают в бак больше, чем оплачено, в сети ОККО (0,25% или 15 коп./л.). 14 и 12 коп. на литре экономят своим клиентам UPG и SLON.

Точно по чеку зафиксирован отпуск "солярки" в сетях CHIPO, SVR, MARSHALL, BVS, VST, ФАКТОР.

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В противовес лидерам, аутсайдеров только два - БРСМ-НАФТА и СВОИ, которые недоливают своим клиентам больше, чем разрешенные 0,5%. В частности, в сети БРСМ-НАФТА клиенты не досчитаются 1,25% купленного топлива, или соответственно цене на потолке, 64 коп. на литре.

Недополучают "дизель" автовладельцы и в сети СВОИ (54 коп./литр).

Директор Института Юрий Чернобривец отметил: "В целом, миф о тотальном недоливе можно считать отмененным. Конкуренция на рынке настолько острая, что почти никто не рискует репутацией и это хорошая новость для всех автомобилистов".