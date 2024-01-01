Названы самые популярные дизельные авто января: рейтинг

В январе автопарк Украины пополнили 4305 авто с дизельными двигателями. Это на 27% меньше, чем в прошлом году, сообщил Укравтопром

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Из них: 903 ед. новых (-17%) и 3402 ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-29%).

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster - 144 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado - 129 ед.;

Toyota Hilux - 66 ед.;

Peugeot Landtrek - 62 ед.;

Skoda Kodiaq - 41 ед.

ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении дизельных авто: