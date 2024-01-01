Названы самые популярные дизельные авто января: рейтинг

Рено Дастер
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В январе автопарк Украины пополнили 4305 авто с дизельными двигателями. Это на 27% меньше, чем в прошлом году, сообщил Укравтопром
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Из них: 903 ед. новых (-17%) и 3402 ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-29%).
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster - 144 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 129 ед.;
- Toyota Hilux - 66 ед.;
- Peugeot Landtrek - 62 ед.;
- Skoda Kodiaq - 41 ед.
ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении дизельных авто:
- Renault Megane - 272 ед.;
- Skoda Octavia - 243 ед.;
- Nissan Qashqai - 229 ед.;
- Volkswagen Passat - 204 ед.;
- Volkswagen Golf - 115 ед.