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Названы самые популярные дизельные авто января: рейтинг

Спрос на дизельные автомобили в январе уменьшился. Особенно ощутимым было падение в сегменте подержанных авто.
Составлен рейтинг самых популярных дизельных авто января - Auto24

Рено Дастер

Евгений Гудущан
logo26 февраля, 10:20
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В январе автопарк Украины пополнили 4305 авто с дизельными двигателями. Это на 27% меньше, чем в прошлом году, сообщил Укравтопром

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Из них: 903 ед. новых (-17%) и 3402 ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-29%).

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  • Renault Duster - 144 ед.;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 129 ед.;
  • Toyota Hilux - 66 ед.;
  • Peugeot Landtrek - 62 ед.;
  • Skoda Kodiaq - 41 ед.

ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении дизельных авто:

  • Renault Megane - 272 ед.;
  • Skoda Octavia - 243 ед.;
  • Nissan Qashqai - 229 ед.;
  • Volkswagen Passat - 204 ед.;
  • Volkswagen Golf - 115 ед.
#Новости #Aвтобизнес