Названо найпопулярніші дизельні авто січня: рейтинг

У січні автопарк України поповнили 4305 авто з дизельними двигунами. Це на 27% менше, ніж торік, повідомив Укравтопром

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З них: 903 од. нових (-17%) та 3402 од. вживаних, ввезених з-за кордону (-29%).

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster - 144 од.;

Toyota Land Cruiser Prado - 129 од.;

Toyota Hilux - 66 од.;

Peugeot Landtrek - 62 од.;

Skoda Kodiaq - 41 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: