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Названо найпопулярніші дизельні авто січня: рейтинг

Попит на дизельні автомобілі у січні зменшився. Особливо відчутним було падіння у сегменті вживаних авто.
Складено рейтинг найпопулярніших дизельних авто січня - Auto24

Renault Duster

Євген Гудущан
logo26 лютого, 10:20
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У січні автопарк України поповнили 4305 авто з дизельними двигунами. Це на 27% менше, ніж торік, повідомив Укравтопром

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З них: 903 од. нових (-17%) та 3402 од. вживаних, ввезених з-за кордону (-29%).

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  • Renault Duster - 144 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 129 од.;
  • Toyota Hilux - 66 од.;
  • Peugeot Landtrek - 62 од.;
  • Skoda Kodiaq - 41 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  • Renault Megane - 272 од.;
  • Skoda Octavia - 243 од.;
  • Nissan Qashqai - 229 од.;
  • Volkswagen Passat - 204 од.;
  • Volkswagen Golf - 115 од.
#Новини #Автобізнес