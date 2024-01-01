Названо найпопулярніші дизельні авто січня: рейтинг

Renault Duster
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У січні автопарк України поповнили 4305 авто з дизельними двигунами. Це на 27% менше, ніж торік, повідомив Укравтопром
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З них: 903 од. нових (-17%) та 3402 од. вживаних, ввезених з-за кордону (-29%).
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster - 144 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 129 од.;
- Toyota Hilux - 66 од.;
- Peugeot Landtrek - 62 од.;
- Skoda Kodiaq - 41 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane - 272 од.;
- Skoda Octavia - 243 од.;
- Nissan Qashqai - 229 од.;
- Volkswagen Passat - 204 од.;
- Volkswagen Golf - 115 од.