Українські АЗС перевірили на точність наливу: результати вразили

Чимало фахівців з паливного ринку прогнозували, що з підвищенням цін на пальне у мережах АЗС може початися тотальний «недолив», аби втримати ціну без втрати прибутків. Експерти Інституту споживчих експертиз провели масштабну перевірку українських заправок, аби підтвердити чи розвінчати цю тезу.

Цього разу досліджували точність наливу дизельного пального, його оскільки споживання стабільно зростає, воно необхідно для перевізників, а попереду посівна кампанія в аграріїв. І якщо на баці бензину в легковику клієнт різницю може й не помітити, то вантажівкам, які за одну заправку заправляють по пів тонни “соляри”, недолив може влетіти в копійку.

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Контрольні зразки було відібрано як в мережах преміальних брендів (WOG, ОККО, UPG, KLO, PARALLEL), так і на автозаправках, які позиціонують себе як дискаунтери (AVANTAGE 7, CHIPO, BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ФАКТОР). Також фахівці перевірили невеликі регіональні мережі, які мають популярність у своїх містах (SLON в Одесі, SVR у Харкові, СВОЇ у Києві).

Далі зразки було доправлено до акредитованої лабораторії на вимірювання. Результати виявилися дещо приголомшливими, позаяк прогнози були, не райдужними.

Схеми недоливу

Механізми недоливу досить нехитрі, але можуть приносити серйозні незадекларовані прибутки для нечесних продавців. Найчастіше використовується два методи обману споживача. Перший – колонка на АЗС калібрується з похибкою на недолив (законодавство дозволяє похибку до 0,5%, а встановити можуть будь-яку). Другий – встановлюється спеціальний «жучок», який фальсифікує показники наливу як на самій колонці, так і в касовій системі. Причому такі пристрої можуть приводитися в дію та відмикатися мобільним телефоном, тож виявити їх практично неможливо.

Часто буває, що керівництво конкретної АЗС недоливом намагається компенсувати втрати на логістиці. Керівництво мереж про це знають, і борються з цим. У відповідальних мережах АЗК для цього застосовуються широкий спектр засобів, як технічних, так і ІТ.

Як перевіряли недолив

Отже, зразки «солярки», придбаних на АЗС, виміряли в лабораторії мірним циліндром, та перерахували густину. Далі за спеціальною формулою спеціалісти привели об’єми до температури, за якої проби відбиралися на АЗС.

Неймовірно, але факт – в результаті було з’ясовано, що лише у двох мережах було виявлено недолив, а у всіх інших – чесно! Найфантастичніше, що аж в семи мережах зафіксовано перелив! Хто ж «дарує» найбільше пального?

Результати перевірки експерти розділили на три сегменти – зелений, синій та червоний. В першу потрапили мережі, в яких було зафіксовано допустимий недолив (нагадаємо, закон дозволяє до 0,5%) або перелив. В другу – відповідно АЗС, де залили точно по чеку, і остання група – де заправили менше пального, ніж було оплачено.

АЗС Фактичний відпуск, літрів % недоливу/ переливу Вартість 1 літра пального, грн Вартість недоливу/ переливу, грн./літр Вартість 1 літра з врахуванням переливу/недоливу, грн./літр WOG 2,015 +0,75 58,99 -0,44 58,55 ОККО 2,005 +0,25 58,99 -0,15 58,84 PARALLEL 2,010 +0,5 58,99 -0,30 58,69 KLO 2,010 +0,5 57,89 -0,29 57,60 AVANTAGE 7 2,010 +0,5 51,95 -0,26 51,69 UPG 2,005 +0,25 55,00 -0,14 54,86 SLON (Одеса) 2,005 +0,25 47,00 -0,12 46,88 CHIPO (Львів) 2,000 0 52,08 0 52,08 SVR (Харків) 2,000 0 54,39 0 54,39 MARSHALL (Черкаси) 2,000 0 54,00 0 54,00 BVS (Полтава) 1,990 -0,5 54,99 +0,27 55,26 ФАКТОР (Житомир) 1,990 -0,5 48,70 +0,24 48,94 VST (Одеса) 1,990 -0,5 52,90 +0,26 53,16 БРСМ-НАФТА 1,975 -1,25 50,99 +0,64 51,63 СВОЇ 1,980 -1 53,49 +0,54 54,03

Якщо у недавньому дослідженні Інститутом точності наливу бензину лише одна мережа мала перелив, то з дизельним пальним ситуація виглядає як аукціон небаченої щедрості. Цілих сім мереж «дарують» своїм клієнтам додатковий бонус.

Хто дарує клієнтам пальне?

Найбільшим відсотком «переливу» відзначилась мережа WOG – тут перелив склав суттєві 0,75 %, тобто за ціною стели це 44 копійки економії для клієнтів. Не відстали від них і мережі PARALLEL, KLO і AVANTAGE 7 з переливом відповідно на 30, 29 та 26 копійок на літрі. З врахуванням персональної знижки програми лояльності, фінальна вартість тут вийде значно меншою. Також відпускають в бак більше, ніж оплачено, у мережі ОККО (0,25% або 15 коп./л.). 14 і 12 коп. на літрі економлять своїм клієнтам UPG та SLON.

Точно за чеком зафіксовано відпуск «солярки» у мережах CHIPO, SVR, MARSHALL, BVS, VST, ФАКТОР.

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На противагу лідерам, аутсайдерів лише два - БРСМ-НАФТА та СВОЇ, які недоливають своїм клієнтам більше, ніж дозволені 0,5%. Зокрема, в мережі БРСМ-НАФТА клієнти не дорахуються 1,25 % купленого пального, або відповідно ціні на стелі, 64 коп. на літрі.

Недоотримують «дизель» автовласники і в мережі СВОЇ (54 коп./літр).

Директор Інституту Юрій Чорнобривець зазначив: «Загалом, міф про тотальний недолив можна вважати скасованим. Конкуренція на ринку настільки гостра, що майже ніхто не ризикує репутацією і це гарна новина для всіх автомобілістів».