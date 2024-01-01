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В Польше нашли некачественное топливо: на каких АЗС:

Продолжается общепольская проверка качества топлива, заказанная UOKiK, которая продлится до августа 2025 года. Хотя инспекторы все еще работают на местах, уже сейчас появились тревожные сигналы. Где лучше не заправляться?
Список АЗС в Польше с некачественным топливом - Auto24

ФОТО: Moto.pl|

Автозаправочная станция в Польше

Сергей Матусяк
logo11 мая, 19:38
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Польская организация UOKiK проводит общепольские проверки топлива, целью которых является не только защита потребителей, но и обеспечение соблюдения законодательства. Исследования охватывают все виды топлива, от бензина до LPG, пишет moto.pl.

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Проверки топлива, осуществляемые Торговой инспекцией, проводятся в двух режимах: европейском и национальном. Первый, в соответствии с требованиями Европейской комиссии, включает случайно выбранные АЗС, складские базы и производственные мощности, где проверяются, в частности, бензины RON 95 и 98, дизельное топливо и биотопливо B20 и B100.

Второй режим – специальные проверки. Он охватывает весь процесс распределения горючего, от нефтеперерабатывающих заводов и топливных терминалов, до автозаправочных станций. Именно на последних происходит прямой контакт с клиентом, и именно там чаще всего появляются нарушения.

Бывает, что недобросовестные владельцы станций намеренно смешивают топливо или используют добавки, снижающие качество, чтобы увеличить маржу. Бывает также, что топливо с оптовых баз уже некачественное.

Часто водители являются первым предупредительным сигналом. Жалобы относительно странного запаха, падения мощности двигателя или проблем с запуском поступают в UOKiK, после чего эта организация заказывает дополнительные проверки.

Если результат отклоняется от действующих норм, последствия могут быть серьезными - от административного решения и запрета продажи данного топлива до сообщения прокуратуры. Для станции это также огромный имиджевый риск. Однажды внесенный в "черный список", он может долго восстанавливать доверие клиентов.

Согласно отчету UOKiK, который годами следит за рынком в сотрудничестве с Торговой инспекцией, в 2024 году проблему с качеством было 1,31 процента образцов топлива. Как это будет выглядеть в этом году? Нам остается ждать окончательных результатов, но среди мест, где инспекторы уже обнаружили нарушения, были такие:

  • Carrefour (Щецин, ул. Живе I 73) – дизтопливо
  • Tom-Gaz (Cicibór Duży 66B) - дизтопливо
  • Krak-oiltrans (Певел Мала, ул. Живецкая 19) - дизтопливо
  • PUH Виктория (Дорухув, ул. Powstańców Wlkp. 1) - дизтопливо
  • Семья Пепчик (Плешев, ул. Wyspiańskiego 4A) - дизтопливо
  • Ропасама (Праздник 38) - топливо с водой
  • FHU Nicole (Могильно, ул. Kościuszki 38) - бензин
  • Орлен (Нове Мисто Любавске, ул. Grunwaldzka 33) - LPG

Полный список АЗС с результатами проверки можно найти на официальном сайте UOKiK. Рекомендуется регулярно проверять интерактивную карту перед заправкой. Таким образом, вы убедитесь, что выбранная точка не имела выявленных нарушений в поставляемом топливе.

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