В Польше нашли некачественное топливо: на каких АЗС:

Польская организация UOKiK проводит общепольские проверки топлива, целью которых является не только защита потребителей, но и обеспечение соблюдения законодательства. Исследования охватывают все виды топлива, от бензина до LPG, пишет moto.pl.

Также интересно на каких украинских АЗС некачественное дизтопливо

Проверки топлива, осуществляемые Торговой инспекцией, проводятся в двух режимах: европейском и национальном. Первый, в соответствии с требованиями Европейской комиссии, включает случайно выбранные АЗС, складские базы и производственные мощности, где проверяются, в частности, бензины RON 95 и 98, дизельное топливо и биотопливо B20 и B100.

Второй режим – специальные проверки. Он охватывает весь процесс распределения горючего, от нефтеперерабатывающих заводов и топливных терминалов, до автозаправочных станций. Именно на последних происходит прямой контакт с клиентом, и именно там чаще всего появляются нарушения.

Бывает, что недобросовестные владельцы станций намеренно смешивают топливо или используют добавки, снижающие качество, чтобы увеличить маржу. Бывает также, что топливо с оптовых баз уже некачественное.

Часто водители являются первым предупредительным сигналом. Жалобы относительно странного запаха, падения мощности двигателя или проблем с запуском поступают в UOKiK, после чего эта организация заказывает дополнительные проверки.

Если результат отклоняется от действующих норм, последствия могут быть серьезными - от административного решения и запрета продажи данного топлива до сообщения прокуратуры. Для станции это также огромный имиджевый риск. Однажды внесенный в "черный список", он может долго восстанавливать доверие клиентов.

Согласно отчету UOKiK, который годами следит за рынком в сотрудничестве с Торговой инспекцией, в 2024 году проблему с качеством было 1,31 процента образцов топлива. Как это будет выглядеть в этом году? Нам остается ждать окончательных результатов, но среди мест, где инспекторы уже обнаружили нарушения, были такие:

Carrefour (Щецин, ул. Живе I 73) – дизтопливо

Tom-Gaz (Cicibór Duży 66B) - дизтопливо

Krak-oiltrans (Певел Мала, ул. Живецкая 19) - дизтопливо

PUH Виктория (Дорухув, ул. Powstańców Wlkp. 1) - дизтопливо

Семья Пепчик (Плешев, ул. Wyspiańskiego 4A) - дизтопливо

Ропасама (Праздник 38) - топливо с водой

FHU Nicole (Могильно, ул. Kościuszki 38) - бензин

Орлен (Нове Мисто Любавске, ул. Grunwaldzka 33) - LPG

Полный список АЗС с результатами проверки можно найти на официальном сайте UOKiK. Рекомендуется регулярно проверять интерактивную карту перед заправкой. Таким образом, вы убедитесь, что выбранная точка не имела выявленных нарушений в поставляемом топливе.