Як не доливають на українських АЗС: дослідження

Для власників заправок недолив пального – це найпростіший спосіб заробити додаткові кошти. Минула перевірка, яка відбулася торік, показала, що більша частина перевірених заправок «грішила» недоливом, причому в деяких випадках досить суттєвим. Яка ситуація зараз? Спеціалісти Інституту споживчих експертиз дали відповідь на це злободенне питання.

Також цікаво як впливає бензин зі спиртом на потужність та економічність автомобілів

Контрольні зразки було відібрано в мережах преміальних брендів (AMIC, ОККО, UPG, KLO, PARALLEL), а також в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (AVANTAGE 7, MARSHALL, BVS, БРСМ-НАФТА, OVIS (Харків), EURO 5 (Запоріжжя)). І насамкінець, для контрасту, заміряли точність відпуску на поодиноких, не мережевих АЗС. Далі зразки було доправлено до акредитованої лабораторії на перевірку. Результати знову викликали шок.

Як недоливають на АЗС

Спочатку трохи про «природу» недоливу. Для нечесних продавців це може бути поставлений на потік вельми прибутковий і постійний процес. Схема тут досить проста. Або сама колонка калібрується з похибкою на недолив (законодавство дозволяє похибку до 0,5%, а встановити можуть будь-яку), або встановлюється спеціальний «жучок», який фальсифікує показники наливу як на самій колонці, так і в касовій системі.

Причому такі пристрої можуть приводитися в дію та відключатися мобільним телефоном і виявити їх практично неможливо. Мотивації у шахраїв – хоч відбавляй, оскільки залежно від проливу, така схема може приносити до мільйона гривень на рік з одної АЗС!

До речі чи справді бензин А-100 та А-98 не містить спирту

Інша ситуація – таким чином керівництво кожної конкретної АЗС намагається компенсувати втрати на логістиці. Як відомо, відвантаження пального з нафтобази здійснюється в кілограмах, а прийом в резервуар АЗС – в літрах. Тож деякі особливо хитрі водії бензовозів просто чекають, поки цистерна нагріється на сонці. Коли температура пального піднімається, кількість кілограмів не змінюється, а кількість літрів збільшується приблизно на 5-7% від початкового об'єму.

Після цього водій бензовоза направляється на потрібну АЗС і спокійно зливає паливо в обсязі, який відповідає температурі палива при відвантаженні. Надлишки залишаються в баку бензовоза, і потім стають власністю водія – тобто його заробітком. Своєю чергою, керівники АЗС хочуть ліквідувати недостачу, тож недоливом клієнтам компенсують фактично недоотриманий обсяг пального. Ситуація досить розповсюджена і мережі про неї знають. Намагаються боротися, наприклад, встановлюючи контрольно-вимірювальне обладнання в резервуари, але не завжди це розв'язує проблему.

Як досліджували недолив

Отже, зразки бензину А-95, придбаних на АЗС, виміряли в лабораторії мірним циліндром, та перерахували густину. Далі за спеціальною формулою спеціалісти привели об’єми до температури, за якої проби відбиралися на АЗС. Таким чином, було визначено, що в дев’яти (!) з шістнадцяти перевірених мереж було виявлено недолив. І в деяких випадках він перевищував норматив до десяти разів!

Результати експерти розділили на дві зони – зелену та червону. В першу потрапили мережі, в яких було зафіксовано допустимий недолив (нагадаємо, закон дозволяє до 0,5%) або перелив. В другу – відповідно АЗС, де заправили менше пального, ніж було оплачено.

У зеленій зоні опинилися як великі всеукраїнські «важковаговики», так і мережі-дискаунтери. Ідеально рівно по чеку налили пальне в мережах AMIC та PARALLEL, недолив відсутній. Мінімальне значення також у столичної KLO - 0,05 % або 3 коп/літр. З запасом вклалися в нормативи мережі AVANTAGE 7 (0,10 % або 5 коп/літр), а також ОККО (0,15 % або 9 коп/літр) і MARSHALL. Такі цифри перш за все свідчать про системну роботу з калібруванням наливу на колонках АЗК.

Результати досліджень недоливу пального в жовтні 2025року, ІСЕ:

Фактичний відпуск. см3 % недоливу Вартість 1 літра пального, грн Вартість недоливу, грн/літр АЗС AMIC 2000 0.00 58.99 0.00 KLO 1999 0.05 59.59 0.03 UPG 1991 0.45 58.90 0.27 PARALLEL 2000 0.00 58.49 0.00 ОККО 1997 0.15 61.99 0.09 AVANTAGE 7 1998 0.10 54.95 0.05 MARSHALL 1997 0.15 55.99 0.07 VST 1959 2.05 58.90 1.21 OVIS 1950 2.50 52.99 1.32 БРСМ-НАФТА 1955 2.25 54.49 1.23 ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ 1989 0.51 53.99 0.25 BVS 1962 1.90 57.99 1.10 PROLUX 1975 1.25 55.99 0.70 TRANS OIL 1982 0.90 56.90 0.51 EURO 5 (ЗАПОРІЖЖЯ) 1913 4.35 54.49 2.37 ESKO 1965 1.75 50.99 0.89

Що стосується аутсайдерів, то тут картина сумна. АЗС досить великих мереж BVS, БРСМ-НАФТА, OVIS (Харків), EURO 5 (Запоріжжя) недоливають своїм клієнтам більше, ніж дозволені 0,5%. Також недолив зафіксовано і у всіх перевірених поодиноких АЗС, або невеличких мереж (ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, PROLUX, TRANS OIL, ESKO).

Рекордсменом виявилася запорізька EURO 5, на якій залили менше майже на 5 відсотків, або на 2 гривні 37 коп/л. Друге і третє місця «п’єдесталу» поділили мережі OVIS (Харків) та БРСМ-НАФТА, відповідно, 1,32 і 1,23 гривні недоливу на кожному літрі. У інших учасників недостача склала в діапазоні від 0,5 до 2-х відсотків, в перерахунку від 25 копійок до гривні двадцять на літрі «дев’яносто п’ятого».

Висновки

Як зазначив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець, «експертна група очікувала від так званих «ноунеймів», тобто поодиноких АЗС, більшого недоливу, до 10-ти відсотків. На щастя, найгірші прогнози не виправдались. З іншого боку, деякими великими мережами продовжується системний недолив пального клієнтам, щоб тримати нижчу ціну. І поки за це нема ніякого покарання з боку наглядових органів, ситуація навряд чи зміниться».