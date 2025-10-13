Як відкрити двері Tesla в надзвичайній ситуації — зрозумілі інструкції для кожної моделі

Головне правило: у разі аварії не панікуйте та спочатку оцініть ситуацію — чи безпечно виходити, чи є ризик загоряння або інших небезпек. За можливості викличте рятувальників. Інструкції нижче — для випадків, коли треба покинути авто самотужки.

Model Y

Найпопулярніший електрокросовер Tesla має найпростіше рішення. На передніх сидіннях поруч зі склопідйомниками є невелика механічна ручка — достатньо потягнути її вгору, і двері відчиняться вручну. На задніх сидіннях ручний важіль схований під панеллю з позначкою трикутника — під нею розташована петля, яку потрібно потягнути вперед.

Model 3

У нових Model 3 (2024 року і новіших) система така ж, як у Model Y. На передніх дверях є ручка поруч із кнопками склопідйомників, а на задніх — панель із петлею під нею. В старіших версіях задні двері відкрити механічно не можна — лише передні.

Cybertruck

У футуристичного пікапа Tesla принцип той самий: передні двері мають ручку над кнопками, а на задніх під знімною панеллю схована петля, яку треба потягнути вперед.

Model X

Через унікальні “крила чайки” ця модель має нестандартне рішення. На передніх дверях ручка — звичайна, поруч зі склопідйомниками. А от на задніх потрібно зняти решітку динаміка, щоб дістатися до механічного троса. Потягніть його вниз і трохи назад — і двері відчиняться.

Model S

У старих версіях Model S (до 2020 року) передні двері відчиняються просто — звичайна ручка працює і без живлення. У нових моделей 2021+ механізм схожий на Model 3. Найскладніше — задні двері: ручки розташовані під сидіннями, під краєм килима. Треба потягнути розблокування до центру салону.

Що варто памʼятати

Навіть якщо ви знаєте, як користуватися ручними замками, у сильній аварії двері можуть бути заблоковані механічно. У таких випадках може допомогти спеціальний інструмент для вибивання скла. Це дрібниця, яку варто мати в авто — незалежно від того, Tesla у вас чи будь-яка інша машина.