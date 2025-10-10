Чи може поліція виписати дві або більше постанов за одну зупинку

В Україні фіксується системна практика, коли поліцейські під час однієї дорожньої зупинки складають одразу кілька постанов про адміністративні правопорушення. Такий підхід порушує принцип єдиного покарання, закріплений у Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП), і може бути скасований у суді, пише Дорожній адвокат.

Кілька штрафів за одну подію

Під час дорожньої перевірки поліцейський нерідко виявляє не одне, а кілька порушень — наприклад, проїзд на червоне світло, відсутність посвідчення водія або протоколу техогляду. Часто інспектори складають окрему постанову за кожне порушення, що призводить до множинного покарання за одну зупинку.

Адвокати наголошують: такі дії не мають законних підстав. Замість справедливого розгляду ситуації поліція нерідко прагне покращити статистику, збільшуючи кількість виявлених порушень.

Що говорить закон: стаття 36 КУпАП

Стаття 36 КУпАП прямо визначає, що якщо одна особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, які розглядаються одночасно, застосовується одне стягнення — у межах санкції за найбільш серйозне порушення.

Тобто поліцейський повинен розглядати всі виявлені порушення комплексно, а не карати за кожне окремо. Винесення кількох постанов за один епізод є перевищенням службових повноважень і порушує принцип справедливості, закріплений у статті 245 КУпАП.

Судова практика: водії виграють справи

Українські суди неодноразово визнавали незаконними постанови, винесені з порушенням статті 36 КУпАП. Судді наголошують: якщо всі порушення були виявлені під час однієї перевірки, накладення кількох стягнень є подвійним покаранням за один епізод.

Такі рішення скасовуються, а водії звільняються від додаткових штрафів.

Як діяти водієві

Зберігайте спокій і фіксуйте всі дії інспектора — на відео або у письмових поясненнях.

Посилайтеся на статтю 36 КУпАП, наголошуючи, що всі порушення виявлені одночасно.

Якщо інспектор ігнорує це, внесіть зауваження у протокол.

У разі складання кількох постанов — оскаржуйте їх у суді протягом 10 днів від моменту отримання.

Позов подається до районного суду за місцем винесення постанови із зазначенням порушення статей 36 і 245 КУпАП.

Відповідальність поліцейського

Згідно зі статтею 18 Закону “Про Національну поліцію”, поліцейський зобов’язаний діяти лише в межах наданих повноважень. Якщо він свідомо складає кілька постанов за одну подію, такі дії можуть розцінюватися як дисциплінарне порушення.

Водій має право звернутися зі скаргою до Департаменту внутрішньої безпеки МВС, додавши копії всіх документів і протоколів.

“Складання кількох постанов за одну зупинку — це щоденна практика, яка суперечить не лише законності, а й здоровому глузду. Один епізод — одне покарання. Саме так вимагає стаття 36 КУпАП. І лише через суд можна зупинити подвійну відповідальність”, — зазначає адвокат з дорожнього права Олександр Бондаренко.

Висновок

Закон вимагає, щоб навіть за кілька порушень, виявлених одночасно, поліція застосовувала одне адміністративне стягнення. Якщо ж поліцейський складає дві чи три постанови — це процесуальне порушення, що дає водієві всі підстави для судового захисту та скасування постанов.