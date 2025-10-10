Может ли полиция выписать две или более постанов за одну остановку

В Украине фиксируется системная практика, когда полицейские во время одной дорожной остановки составляют сразу несколько постановлений об административных правонарушениях. Такой подход нарушает принцип единого наказания, закреплен в Кодексе Украины об административных правонарушениях (КУоАП), и может быть отменен в суде, пишет Дорожный адвокат.

Несколько штрафов за одно событие

Во время дорожной проверки полицейский нередко выявляет не одно, а несколько нарушений - например, проезд на красный свет, отсутствие водительского удостоверения или протокола техосмотра. Часто инспекторы составляют отдельное постановление за каждое нарушение, что приводит к множественному наказанию за одну остановку.

Адвокаты отмечают: такие действия не имеют законных оснований. Вместо справедливого рассмотрения ситуации полиция нередко стремится улучшить статистику, увеличивая количество выявленных нарушений.

Что говорит закон: статья 36 КУоАП

Статья 36 КУоАП прямо определяет, что если одно лицо совершило несколько административных правонарушений, которые рассматриваются одновременно, применяется одно взыскание - в пределах санкции за наиболее серьезное нарушение.

То есть полицейский должен рассматривать все выявленные нарушения комплексно, а не наказывать за каждое отдельно. Вынесение нескольких постановлений за один эпизод является превышением служебных полномочий и нарушает принцип справедливости, закрепленный в статье 245 КУоАП.

Судебная практика: водители выигрывают дела

Украинские суды неоднократно признавали незаконными постановления, вынесенные с нарушением статьи 36 КУоАП. Судьи отмечают: если все нарушения были выявлены во время одной проверки, наложение нескольких взысканий является двойным наказанием за один эпизод.

Такие решения отменяются, а водители освобождаются от дополнительных штрафов.

Как действовать водителю

Сохраняйте спокойствие и фиксируйте все действия инспектора - на видео или в письменных объяснениях.

Ссылайтесь на статью 36 КУоАП, подчеркивая, что все нарушения выявлены одновременно.

Если инспектор игнорирует это, внесите замечания в протокол.

В случае составления нескольких постановлений - обжалуйте их в суде в течение 10 дней с момента получения.

Иск подается в районный суд по месту вынесения постановления с указанием нарушения статей 36 и 245 КУоАП.

Ответственность полицейского

Согласно статье 18 Закона “О Национальной полиции”, полицейский обязан действовать только в пределах предоставленных полномочий. Если он сознательно составляет несколько постановлений за одно событие, такие действия могут расцениваться как дисциплинарное нарушение.

Водитель имеет право обратиться с жалобой в Департамент внутренней безопасности МВД, приложив копии всех документов и протоколов.

“Составление нескольких постановлений за одну остановку - это ежедневная практика, которая противоречит не только законности, но и здравому смыслу. Один эпизод - одно наказание. Именно так требует статья 36 КУоАП. И только через суд можно остановить двойную ответственность”, - отмечает адвокат по дорожному праву Александр Бондаренко.

Вывод

Закон требует, чтобы даже за несколько нарушений, выявленных одновременно, полиция применяла одно административное взыскание. Если же полицейский составляет два или три постановления - это процессуальное нарушение, что дает водителю все основания для судебной защиты и отмены постановлений.