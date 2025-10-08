Система штрафных баллов для водителей: почему она не будет работать

В Украине готовятся к внедрению системы штрафных баллов для автовладельцев. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в эфире телемарафона.

Суть нововведения

Штрафные баллы - это механизм, который позволяет фиксировать регулярность нарушений Правил дорожного движения. За каждое нарушение владелец авто или водитель получает определенное количество баллов. Когда их сумма превышает установленный лимит - водительское удостоверение аннулируется или временно изымается.

“Философия этой системы заключается в том, чтобы люди знали: если они регулярно нарушают правила - превышают скорость, нарушают парковку или создают аварийные ситуации - они накапливают баллы. А когда превышают предел, могут потерять право управления”, - пояснил Крейденко.

В чем сложность

Более 60% всех штрафов за нарушение ПДД фиксируется камерами контроля скорости. По украинскому законодательству виновным в таких нарушениях признается юридический владелец автомобиля, а не водитель, который превысил скорость. При этом владелец авто может даже не иметь водительского удостоверения. Поэтому, как и кому в таком случае начислять штрафные баллы – неизвестно.

Еще сложнее ситуация – с юридическими лицами. Виновным в превышении скорости, зафиксированном камерами, признается директор компании, на которую зарегистрировано авто. Он также может не иметь водительского удостоверения. Кому начислять баллы в таких случаях – также неизвестно.

В целом работа системы камер контроля скорости имеет явные признаки неконституционности и противоречит принципу индивидуальной ответственности. Конституционный суд рассматривает это дело уже более пяти лет, и до сих пор не вынес ни одного решения. Зато ассоциация адвокатов Украины однозначно признает автофиксацию такой, что не соответствует нормам конституции Украины.

Почему хотят внедрить штрафные баллы

По словам депутата, сейчас в Украине отсутствует механизм воздействия на водителей, которые систематически нарушают ПДД. “Есть люди, которые ежедневно получают десятки штрафов за превышение скорости и продолжают ездить, подвергая себя и других опасности. Закон не предусматривает для них дополнительной ответственности”, - говорит народный избранник.

Система штрафных баллов в теории должна была бы изменить эту ситуацию: даже если водитель платит штрафы, повторные нарушения будут накапливаться и в конце концов приводить к временной или полной потере права управления.

Международный опыт

Подобная модель действует во Франции, Германии, Польше, Испании и Италии. Там она эффективна: количество повторных нарушений среди водителей, которые получили предупреждение о риске потери прав, сократилось на 25–40%. Правда, там совсем другой механизм привлечения к ответственности – штрафы накладываются на тех, кто действительно нарушает.

Что будет дальше

После завершения разработки законопроект будет вынесен на обсуждение в профильном комитете, а дальше - на голосование в Верховной Раде. Ожидается, что переходный период продлится несколько месяцев, во время которого водители смогут ознакомиться с системой и проверять свои баллы онлайн - через электронный кабинет водителя или приложение “Дія”.