Национальная Ассоциация адвокатов Украины обратилась в Конституционный Суд Украины со своей позицией касательно привлечения к административной ответственности на основании автофиксации нарушений ПДД. В Ассоциации считают, что такая практика должна быть отменена, поскольку не соответствует нормам Конституции Украины.

В НААУ заявили, что действующее положение части 1 ст.14-2 "нарушает конституционный принцип индивидуализации юридической ответственности, а также принцип правовой (юридической) определенности, и вследствие этого не соответствует части второй статьи 61 Конституции Украины".

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НААУ направила в Конституционный Суд Украины официальную позицию относительно конституционности положений части первой статьи 14-2, части пятой статьи 279-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет об ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, и за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи), передает официальный сайт НААУ.

"Эти положения КУоАП рассматриваются КСУ по двум конституционным жалобам граждан. Еще одна конституционная жалоба касается соответствия Конституции положений части первой статьи 14-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года № 8073-Х, а также подпункта 2 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины "О судебном сборе" от 8 июля 2011 года № 3674-VІ.

В заключении НААУ обосновывает, что эти положения КУоАП не соответствуют статьям 55, 59, части второй статьи 61, части третьей статьи 62 Конституции Украины.

Прежде всего, статья 14-2 КУоАП по содержанию тождественна положению об административной ответственности (статья 14-1 КУоАП в редакции от 17.11.2010 г.), которое решением КСУ от 22 декабря 2010 года № 23-рп / 2010. было признано неконституционным.

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Подобные действия – "восстановление" действия положений, ранее признанные неконституционными – нивелируют юридическую значимость и эффективность конституционного контроля, на осуществление которого в соответствии с Конституцией Украины уполномочен исключительно Конституционный Суд Украины".

В соответствии со ст. 151-2 Конституции Украины решения и выводы, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.

НААУ настаивает на том, что действующее положение части 1 ст.14-2 нарушает конституционный принцип индивидуализации юридической ответственности, а также принцип правовой (юридической) определенности, и вследствие этого не соответствует части второй статьи 61 Конституции Украины.

Кроме того, согласно части пятой этой статьи 279-1 КУоАП постановление о наложении административного взыскания за правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, либо за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. Отсюда следует, что для наложения административного взыскания за такие правонарушения достаточно фиксации последнего, а вина лица, на которое налагается административное взыскание, не устанавливается. В данном случае действует презумпция виновности, а все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются против лица. Таким образом, положения части 1 статьи 14-2, части 5 статьи 2791 КУоАП прямо противоречат части 3 статьи 62 Конституции Украины.

Кроме того, предусмотренный Кодексом порядок привлечения к ответственности лиц за упомянутые правонарушения ограничивает конституционное право человека на защиту. Поскольку вынесение постановления об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированного с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото– и киносъемки, видеозаписи или средств фото– и киносъемки, видеозаписи осуществляется без участия лица, привлекаемого к административной ответственности, это делает невозможным реализацию конституционного права человека на защиту, права человека на профессиональную юридическую помощь", – сообщили в НААУ.

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"Право на защиту/правовую помощь является неотъемлемым элементом права на справедливое судебное разбирательство. Взамен наложение административного взыскания в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности нивелирует важную конституционную гарантию, предусмотренную статьями 55, 59 Конституции Украины. Таким образом, часть 5 статьи 279-1 КУоАП очевидно противоречит как конституционным гарантиям, закрепленным в статье 55, 59 Конституции Украины, так и положениям статей 245 и 268 КУоАП, ведь сам процесс автоматического составления постановления делает невозможной реализацию любых гражданских прав, закрепленных в вышеуказанных нормах", – говорится в документе, направленном в КСУ. Возможность обжаловать указанное постановление не является тождественной реализации права на защиту/правовой помощи и является лишь правом на восстановление уже нарушенных прав лица, добавлено в заключении НААУ.