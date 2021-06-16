За январь-май 2021 года в госбюджет поступило 126,159 млн грн платы штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Всего за год работы эта система принесла 319 млн грн.

В частности, за январь этого года поступило 17,4 млн грн, за февраль – 16,099 млн грн, за март – 27,9 млн грн, за апрель – 35,8 млн грн, за май (по состоянию на 28 мая) – 28,9 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Минфина, которые epravda.com.ua получила в ответ на запрос.

Читайте также: Конституционный Суд будет рассматривать законность автофиксации в прямом эфире

Отметим, что за период с 1 июня 2020 года и до конца 2020 года в госбюджет поступило 192,8 млн грн платы штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Таким образом, за год автофиксации нарушений ПДД в бюджет поступило 319 млн грн.

При этом, средства, которые платят автомобилисты, зачисляются в общий фонд государственного бюджета и специального фонда государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.

Напомним: С 1 июня 2020 года МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима. За первый месяц с момента введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения было уплачено штрафов на общую сумму 37,7 млн грн.