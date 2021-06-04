Привлечение к ответственности юридического владельца автомобиля, а не водителя-нарушителя является главной причиной обжалования соответствующей нормы КУоАП в Конституционном Суде.

Суть проблемы в том, что лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, и совершивший правонарушение, могут быть разными, но ответственность все равно возлагается на лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.

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Таким образом, нарушается:

принцип индивидуального характера юридической ответственности;

презумпция невиновности лица;

право на профессиональную юридическую помощь (постановление о наложении административного взыскания может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности).

На последнем заседании Большой палаты за тремя конституционными жалобами относительно конституционности положений КУоАП Конституционный Суд удовлетворил ходатайство Верховной Рады, поданное на основании обращения МВД Украины, по изменению формы производства по этому делу с письменной на устную и привлечения МВД Украины как вовлеченного участника конституционного производства.

Ходатайство было мотивировано, в частности, высоким общественным интересом к этому делу и значительным влиянием принятого Судом на дальнейшую возможность привлечения водителей и владельцев транспортных средств в Украине за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Таким образом, Конституционный Суд рассмотрит это дело с заслушиванием устных объяснений участников конституционного производства и привлеченных экспертов и с прямой трансляцией заседания. О дате заседания Конституционного Суда по этому делу будет сообщено позже.