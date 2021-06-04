Притягнення до відповідальності юридичного власника автомобіля, а не водія-порушника є головною причиною оскарження відповідної норми КУпАП в Конституційному Суді.

Суть проблеми в тому, що особа, за якою зареєстровано транспортний засіб й та, яка вчинила правопорушення, можуть бути різними, але відповідальність все одно покладається на особу, за якою зареєстровано транспортний засіб.

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Таким чином, порушується:

принцип індивідуального характеру юридичної відповідальності;

презумпція невинуватості особи;

право на професійну правничу допомогу (постанова про накладення адміністративного стягнення може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності).

На останньому засіданні Великої палати Конституційного за трьома конституційними скаргами щодо конституційності положень КУпАП Конституційний Суд задовольнив клопотання Верховної Ради, подане на підставі звернення МВС України, щодо зміни форми провадження у цій справі з письмової на усну і залучення МВС України як залученого учасника конституційного провадження.

Клопотання було мотивовано, зокрема, високим суспільним інтересом до цієї справи і значним впливом ухваленого Судом на подальшу можливість притягнення водіїв і власників транспортних засобів в Україні за правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Таким чином, Конституційний Суд розгляне цю справу із заслуховуванням усних пояснень учасників конституційного провадження і залучених експертів та з прямою трансляцією засідання. Про дату засідання Конституційного Суду у цій справі буде повідомлено пізніше.