Упраздненную в 2020 году систему штрафных баллов могут вернуть.

В Украине необходимо ввести систему наложения штрафных баллов за нарушение гражданами ПДД. Об этом на пресс-конференции в Укринформе заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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“О вопросе введения штрафных баллов – то есть той положительной практики, которую уже имеют зарубежные страны и которая доказывает свою эффективность или уже доказала, мы должны ввести у нас. И сейчас мы разрабатываем законопроект, который будет предложен именно законодательному органу государства для рассмотрения и принятия, чтобы мы могли усилить не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений”, – сказал Белошицкий.

Система штрафов действовала в Украине с 2015 года. Каждому гражданину, имеющему право управлять транспортным средством, в начале каждого года или с того дня, когда он получил право управления транспортным средством, автоматически начисляли 150 баллов до конца года. Если водитель совершил правонарушение, то от его 150 баллов высчитывали количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

Разрешалось совершить всего три нарушения дорожного движения – и списать за каждое из них по 50 баллов. Если водитель часто нарушал правила дорожного движения и у него просто кончились 150 баллов, штрафы приходилось оплачивать деньгами. Выходит, что первые три нарушения были своеобразным виртуальным выговором, напоминанием о штрафе, а четвертое – реальным поводом к привлечению к ответственности и оформлению штрафа.

Баллы списывали только за такие нарушения правил дорожного движения:

проезд на запрещенный сигнал (светофора или регулятора);

нарушение требований дорожных знаков и разметки;

превышение скорости (более чем на 20 км/ч, но менее чем на 50 км/ч);

нарушение правил перевозки грузов и буксировки;

нарушение правил остановки, стоянки или парковки;

нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков и остановок;

проезд по тротуару или пешеходной дорожке;

нарушение правил обгона и встречного разъезда;

нарушение правил дистанции;

нарушение правил движения на автомагистрали;

нарушение правил использования фар.

Систему штрафных баллов отменили в 2020 году из-за ввода системы автофиксации. Таким образом, для МВД хотели увеличить поступления от штрафов с камер.