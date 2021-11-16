Скасовану у 2020 році систему штрафних балів можуть повернути.

В Україні необхідно запровадити систему накладення штрафних балів за порушення громадянами правил дорожнього руху. Про це під час прес-конференції в Укрінформі заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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“Про питання запровадження штрафних балів – тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність чи вже довела, ми маємо запровадити у нас. І зараз ми розробляємо законопроект, який буде запропоновано саме законодавчому органу держави для розгляду та ухвалення, щоб ми могли посилити не лише контроль, а й профілактику вчинення правопорушень”, - сказав Білошицький.

Система штрафів діяла в Україні з 2015 року. Кожному громадянину, який має право керувати транспортним засобом, на початку кожного року або ж з того дня, коли він отримав право керування транспортним засобом, автоматично нараховували 150 балів до кінця року. Якщо водій скоїв правопорушення, то від його 150-ти балів вираховували кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею.

Дозволялося вчинити всього три порушення дорожнього руху – і списати за кожне з них по 50 балів. Якщо водій часто порушував правила дорожнього руху і у нього просто закінчилися 150 балів, штрафи доводилось оплачувати грошима. Виходить, що перші три порушення були своєрідною віртуальною доганою, нагадуванням про штраф, а четверте – реальним приводом до притягнення до відповідальності та оформлення штрафу.

Бали списували лише за такі порушення правил дорожнього руху:

проїзд на заборонений сигнал (світлофора або регулювальника);

порушення вимог дорожніх знаків і розмітки;

перевищення швидкості (більш ніж на 20 км/год, але менш ніж на 50 км/год);

порушення правил перевезення вантажів і буксирування;

порушення правил зупинки, стоянки або паркування;

порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть і зупинок;

проїзд по тротуару або пішохідній доріжці;

порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду;

порушення правил дистанції;

порушення правил руху на автомагістралі;

порушення правил використання фар.

Систему штрафних балів скасували у 2020 році через введення системи автофіксації. Таким чином для МВС хотіли збільшити надходження від штрафів з камер.