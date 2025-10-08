Система штрафних балів для водіїв: чому вона не працюватиме

В Україні готуються до впровадження системи штрафних балів для автовласників. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі телемарафону.

Суть невведення

Штрафні бали — це механізм, який дозволяє фіксувати регулярність порушень Правил дорожнього руху. За кожне порушення власник авто або водій отримує певну кількість балів. Коли їхня сума перевищує встановлений ліміт — посвідчення водія анулюється або тимчасово вилучається.

“Філософія цієї системи полягає в тому, щоб люди знали: якщо вони регулярно порушують правила — перевищують швидкість, порушують паркування або створюють аварійні ситуації — вони накопичують бали. А коли перевищують межу, можуть втратити право керування”, — пояснив Крейденко.

У чому складність

Понад 60% усіх штрафів за порушення ПДР фіксується камерами контролю швидкості. За українським законодавством, винним у таких порушеннях визнається юридичний власник автомобіля, а не водій, який перевищив швидкість. При цьому власник авто може навіть не мати посвідчення водія. Тож як і кому у такому випадку нараховувати штрафні бали – невідомо.

Ще складніша ситуація з юридичними особами. Винним у перевищенні швидкості, зафіксованому камерами, визнається директор компанії, за якою зареєстровано авто. Він також може не мати посвідчення водія. Кому нараховувати бали у таких випадках – також невідомо.

Загалом робота системи камер контролю швидкості має явні ознаки неконституційності та протирічить принципу індивідуальної відповідальності. Конституційний суд розглядає цю справу вже більше п'яти років, і ще не виніс жодного рішення. Натомість асоціація адвокатів України однозначно визнає автофіксацію такою, що не відповідає нормам конституції України.

Чому хочуть впровадити штрафні бали

За словами депутата, нині в Україні відсутній механізм впливу на водіїв, які систематично порушують ПДР. “Є люди, які щодня отримують десятки штрафів за перевищення швидкості й продовжують їздити, наражаючи себе та інших на небезпеку. Закон не передбачає для них додаткової відповідальності”, — каже народний обранець.

Система штрафних балів у теорії мала б змінити цю ситуацію: навіть якщо водій сплачує штрафи, повторні порушення накопичуватимуться і зрештою призводитимуть до тимчасової або повної втрати права керування.

Міжнародний досвід

Подібна модель діє у Франції, Німеччині, Польщі, Іспанії та Італії. Там вона показала ефективність: кількість повторних порушень серед водіїв, які отримали попередження про ризик втрати прав, скоротилася на 25–40%. Щоправда, там зовсім інший механізм притягнення до відповідальності – штрафи накладаються на тих, хто справді порушує.

Що буде далі

Після завершення розробки законопроєкт буде винесено на обговорення у профільному комітеті, а далі — на голосування у Верховній Раді. Очікується, що перехідний період триватиме кілька місяців, під час якого водії зможуть ознайомитися з системою та перевіряти свої бали онлайн — через електронний кабінет водія або застосунок “Дія”.