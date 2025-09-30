Объявлена стоимость флагманского внедорожника Zeekr 9X

Стоимость плагин-гибридного Zeekr 9X на китайском рынке начинается с 465 900 юаней (около 64 000 долларов) за базовую версию Max, имеющую двухмоторную установку мощностью 885 лошадиных сил. Комплектация Ultra за 485 900 юаней (примерно $66 700) имеет такой же силовой агрегат, но добавляет капитанские кресла второго ряда.

Читайте также: Новый Zeekr 9X получил аудиосистему, которая ранее была эксклюзивной для Bentley

В то же время исполнение Hyper отличается благодаря трехмоторной системе мощностью 1400 л.с., а также дополнительным роскошным обновлением, за 559 900 юаней (около 76 900 долларов). На вершине списка находится Black Edition, которая использует тот же силовой агрегат по цене от 599 900 юаней (примерно $82 300). Zeekr 9X является первым плагин-гибридом бренда и использует 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель на 275 л.с. в основе гибридной системы.

Электромоторы питаются от батарей емкостью 55 и 70 кВт-ч, в зависимости от версии. К слову, последний сейчас является крупнейшим аккумулятором, предлагаемого среди всех серийных моделей PHEV. Он обеспечивает запас хода до 302 километров на электротяге. Внедорожник получил электрическую систему на 900 вольт, которая позволяет быстро заряжать автомобиль от 20 до 80 процентов всего за девять минут. по словам Zeekr, 9X может разогнаться от 0 до 100 км / ч за 3,9 секунды с двухмоторной установкой, и только за 3,1 с тримоторной версией. Максимальную скорость ограничили на отметке 240 км/ч.

Также интересно: Кто на самом деле руководит автомобильным рынком Китая: интересная диаграмма

Габариты Zeekr 9X составляют 5239/2029/1819 в длину, ширину и высоту соответственно, с колесной базой 3169 мм. Среди основных особенностей салона – цифровая панель приборов, большой центральный экран информационно-развлекательной системы и откидной дисплей для пассажиров на задних сиденьях. Напоследок, внедорожник получил систему G-Pilot H9, сочетающую пять датчиков LiDAR, включая один дальнобойный и четыре, предназначенные для мониторинга слепых зон и полного кругового охвата, с двумя микросхемами Nvidia Drive Thor-U.