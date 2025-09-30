Оголошено вартість флагманського позашляховика Zeekr 9X

Вартість плагін-гібридного Zeekr 9X на китайському ринку починається з 465 900 юанів (близько 64 000 доларів) за базову версію Max, що має двомоторну установку потужністю 885 кінських сил. Комплектація Ultra за 485 900 юанів (приблизно $66 700) має такий самий силовий агрегат, але додає капітанські крісла другого ряду.

Читайте також: Новий Zeekr 9X отримав аудіосистему, яка раніше була ексклюзивною для Bentley

Водночас виконання Hyper вирізняється завдяки тримоторній системі потужністю 1400 к.с., а також додатковим розкішним оновленням, за 559 900 юанів (близько 76 900 доларів). На вершині списку знаходиться Black Edition, яка використовує той самий силовий агрегат за ціною від 599 900 юанів (приблизно $82 300). Zeekr 9X є першим плагін-гібридом бренду й використовує 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун на 275 к.с. в основі гібридної системи.

Електромотори живляться від батарей ємністю 55 та 70 кВт-год, залежно від версії. До слова, останній наразі є найбільшим акумулятором, що пропонується серед усіх серійних моделей PHEV. Він забезпечує запас ходу до 302 кілометрів на електротязі. Позашляховик отримав електричну систему на 900 вольтів, яка дозволяє швидко заряджати автомобіль від 20 до 80 відсотків лише за дев'ять хвилин.За словами Zeekr, 9X може розігнатися від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди з двомоторною установкою, та лише за 3,1 з тримоторною версією. Максимальну швидкість обмежили на позначці 240 км/год.

Також цікаво: Хто насправді керує автомобільним ринком Китаю: цікава діаграма

Габарити Zeekr 9X становлять 5239/2029/1819 у довжину, ширину та висоту відповідно, з колісною базою 3169 мм. Серед основних особливостей салону – цифрова панель приладів, великий центральний екран інформаційно-розважальної системи та відкидний дисплей для пасажирів на задніх сидіннях. Наостанок, позашляховик отримав систему G-Pilot H9, що поєднує п'ять датчиків LiDAR, включаючи один далекобійний та чотири, призначені для моніторингу сліпих зон та повного кругового охоплення, з двома мікросхемами Nvidia Drive Thor-U.