Новий Zeekr 9X отримав аудіосистему, яка раніше була ексклюзивною для Bentley

Як пише CarNewsChina, Naim постачала аудіосистеми на замовлення для найвідоміших моделей Bentley, включаючи Flying Spur, Continental GT та Bentayga. Для цих автомобілів Bentley вибір аудіосистеми Naim у топових конфігураціях може збільшити вартість на понад 19 000 доларів.

Аудіосистема Naim, інтегрована в Zeekr 9X, може похвалитися конфігурацією з 32 динаміків, розміщених по всьому салону, та восьми спеціальних шейкерів в сидіннях. Система має 40 незалежних каналів. За даними Zeekr, з піковою вихідною потужністю 3868 Вт вона встановлює новий світовий рекорд потужності автомобільної аудіосистеми.

Аудіосистема використовує схему, яка включає дев'ять динаміків об'ємного звучання, два сабвуфери, чотири верхні канали та вісім аудіоканалів для підголівників. Система Naim розроблена для забезпечення широкого спектру звуку від 20 Гц до 40 кГц.

Zeekr 9X — це повнорозмірний позашляховик, довжина якого становить 5239 мм, ширина — 2019 мм або 2029 мм, а висота — 1819 мм, з колісною базою 3169 мм. Плагін-гібрид має рекордну ємність батареї в 70 кВт-год, а його споряджена маса перевищує 3 тони. В Китаї флагманська модель надійде у продаж пізніше цього місяця. CarNewsChina оцінює, що ціна починатиметься приблизно від 600 000 юанів (84 000 доларів).