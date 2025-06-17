Флагманський Zeekr 9X незабаром дебютує в Китаї

Вперше Zeekr показав новий 9X на Шанхайському автосалоні. Як зазначає CarNewsChina, автовиробник підтвердив, що повноцінний дебют та розкриття характеристик автівки відбудеться вже 9 липня під час технологічної презентації бренду.

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Раніше повідомлялося, що цей розкішний позашляховик оснащений високовольтною системою 900 В та акумуляторною батареєю Freevoy виробництва CATL, що забезпечує запас ходу 380 км. Ця батарея підтримує зарядку 6C, що означає, що її можна заряджати з потужністю в шість разів більшою, ніж ємність.

Вірогідно, новий Zeekr 9X оснащений гібридним силовим агрегатом з 2,0-літровим двигуном внутрішнього згоряння потужністю 205 кВт (275 к.с.). Він працює в парі з двома електродвигунами на 290 кВт (389 к.с.) попереду та 370 кВт (496 к.с.) позаду. Серед преміальних опцій слід очікувати пневматичну підвіску з активними стабілізаторами поперечної стійкості.

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За чутками, ціновий діапазон флагманського гібридного позашляховика коливатиметься від 500 000 до 1 000 000 юанів, що еквівалентно від 69 640 до 139 280 доларів за поточним курсом обміну. Першу модель під брендом Zeekr було випущено в Китаї компанією Geely Holding Group у 2021 році. Це був електричний універсал фастбек Zeekr 001. Станом на червень 2025 року компанія Zeekr випустила 500 000 автомобілів у Китаї.