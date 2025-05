В Києві відбулась презентація модельного ряду Zeekr: фото

Компанія СКМ-1 на виставці AutoTechService 13 травня презентувала модельний ряд китайського преміального автобренду Zeekr, доступного в Україні.

За словами генерального менеджера Zeekr в Україні Сергія Кривоногова, компанія СКМ-1 підписала контракт з заводом Zeekr на дистриб’юцію цих авто в Україні. Наразі продажі Zeekr організовано у двох автосалонах в Києві та Одесі.

Відповідно, компанія будує поблизу Києва (с. Гатне) дистриб’юторський центр з автосалоном, складом автозапчастин, сервісним та навчальним центром. Втім, на європейському сайті Zeekr про українського представника не згадується.

Сергій Кривоногов розповів для читачів “Авто24”, що українцям будуть доступні як версії Zeekr для китайського, так і для європейського ринку. Останні відрізнятимуться програмним забезпеченням, відсутністю лідара на даху автомобіля (він відповідає за автономне водіння), європейським портом для швидкої зарядки CCS2. При цьому європейські версії будуть дорожчими за китайські приблизно на три тисячі доларів США.

Усі продані компанією автомобілі можуть бути українізовані – для цього власникам варто записатись на перепрограмування мультимедійних систем. Також у 2025 році планується адаптувати мобільний додаток для українських власників Zeekr. Компанія СКМ-1 надає на продані нею автомобілі 3-річну гарантію (або 60 000 км) та 5-річну гарантію на батарею (або 100 000 км).

Наразі на виставці AutoTechServic були представлені такі моделі Zeekr:

Zeekr 001 – найбільш відомий українцям спортседан у кузові Shooting Brake. Має потужність 789 к.с. та розганяється до сотні за 3,3-3,5 секунд. Батарея 96-100 кВт*год забезпечує дальність ходу на одному заряді у 675-705 км. Доступний у трьох комплектаціях We, Me You.

Zeekr Х – компактний електричний хетчбек, створений на одній платформі з Volvo CX30.

Zeekr 7Х – сімейний 5-місний позашляховик з заднім чи повним приводом. Він розганяється до сотні за 3,8-5,8 секунди залежно від модифікації.

Zeekr MIX – мінівен для всієї родини з салоном, який перетворюється у затишну гостинну. У нього двері шириною 1480 мм та ефективність використання простору 93%.

Zeekr 009 – шести- або чотиримісний люксовий мінівен. Має скло, що затемняється майже до непроникного для світла (10 градацій прозорості) за 1,5 секунди. Розганяється до сотні за 3,9 секунд, має запас ходу 702 кілометри (CLTC) і може зарядитися до понад 500 кілометрів протягом 12 хвилин.

Також можна замовити ексклюзивні моделі:

Zeekr 9Х – люксовий флагманський гібридний позашляховик. З потужністю 898 к.с. він розганяється до сотні за 3 секунди. Загальний запас ходу – 1500 км, на електротязі – 1500 км.

Zeekr 001 FR – спортивна версія 001, найшвидший серійний електромобіль у світі потужністю 1300 к.с. Він розганяється до сотні за 2,02 секунди, гальмує до нуля на 33,4 м та максимальної швидкості до 280 км на годину.

Zeekr 007 GT – найновіший універсал з розгоном 2,95 секунди та запасом ходу 825 км, потужністю 637 к.с.