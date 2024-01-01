Представлено позолочений Zeekr 009: яка ціна

Мінівени є одним з найважливіших класів автомобілів в Китаї, тому автовиробники намагаються запропонувати найкращі та найрозкішніші моделі своїм покупцям. Новий Zeekr 009 Grand Collector Edition є представником мінівенів преміумкласу, оскільки має надзвичайно рідкісні акценти, зокрема оздоблення з 24-каратного золота.

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Це спеціальне видання створене на стандартному Zeekr 009 Grand, який дебютував минулого року. Автівка отримала золоті деталі на бамперах, рамах вікон і бічних порогах. Вони контрастують із чорним кольором кузова. Золоті акценти також є на логотипах та 20-дюймових легкосплавних дисках.

Водночас салон оздобили килимами з вовни молодих альпак, що жили в Андах. Внутрішнє планування повністю орієнтоване на комфорт. Завдяки конфігурації з чотирма сидіннями, задні пасажири можуть насолоджуватися окремими кріслами, які регулюються у 24 напрямках та мають підставками для ніг, висувні столики та не менше восьми масажних програмам.

Також є 43-дюймовий дисплей 4K, електрохромне скло, звукова система Yamaha з 31 динаміком і 18-літровий відсік із функціями нагріву й охолодження. Потужність в 580 кВт (788 к.с.) й 810 Нм крутного моменту дозволяє автомобілю досягати першої сотні за 3,9 секунди. Акумулятор від CATL на 108 кВт-год забезпечує запас ходу до 702 кілометрів за циклом CLTC.

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Колекційне видання Zeekr 009 Grand Collector Edition вже доступне для замовлення в Китаї за ¥899 000 (123 000 доларів), що робить його на ¥110 000 ($770) дорожчим за Zeekr 009 Grand. Нова флагманська комплектація буде представлена на Шанхайському автосалоні 2025 року, а поставки очікуються в червні цього року.