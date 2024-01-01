Представлен позолоченный Zeekr 009: какая цена

Минивены являются одним из важнейших классов автомобилей в Китае, поэтому автопроизводители стараются предложить лучшие и самые роскошные модели своим покупателям. Новый Zeekr 009 Grand Collector Edition является представителем минивэнов премиум-класса, поскольку имеет чрезвычайно редкие акценты, в частности отделка из 24-каратного золота.

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Это специальное издание создано на стандартном Zeekr 009 Grand, который дебютировал в прошлом году. Автомобиль получил золотые детали на бамперах, рамах окон и боковых порогах. Они контрастируют с черным цветом кузова. Золотые акценты также есть на логотипах и 20-дюймовых легкосплавных дисках.

В то же время салон украсили коврами из шерсти молодых альпак, живших в Андах. Внутренняя планировка полностью ориентирована на комфорт. Благодаря конфигурации с четырьмя сиденьями, задние пассажиры могут наслаждаться отдельными креслами, которые регулируются в 24 направлениях и имеют подставками для ног, выдвижные столики и не менее восьми массажных программ.

Также есть 43-дюймовый дисплей 4K, электрохромное стекло, звуковая система Yamaha с 31 динамиком и 18-литровый отсек с функциями нагрева и охлаждения. Мощность в 580 кВт (788 л.с.) и 810 Нм крутящего момента позволяет автомобилю достигать первой сотни за 3,9 секунды. Аккумулятор от CATL на 108 кВт-ч обеспечивает запас хода до 702 километров по циклу CLTC.

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Коллекционное издание Zeekr 009 Grand Collector Edition уже доступно для заказа в Китае за ¥899 000 (123 000 долларов), что делает его на ¥110 000 ($770) дороже Zeekr 009 Grand. Новая флагманская комплектация будет представлена на Шанхайском автосалоне 2025 года, а поставки ожидаются в июне этого года.