Новый роскошный универсал Zeekr стоит в Китае всего 27 тысяч долларов

Универсалы не являются самым популярным классом автомобилей в Китае, однако, как пишет CarNewsChina, вице-президент Zeekr Чу Линг объяснил, что первая модель бренда – Zeekr 001 тоже был универсалом и имел огромный успех, именно поэтому компания решила предложить клиентам новую альтернативу.

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Интересно, что новый Zeekr 007 GT позиционируется ниже Zeekr 001 и ориентирован на любителей технологичных автомобилей. Модель построена на базе седана Zeekr 007, но имеет 90-дюймовый интерактивный светодиодный блок на передней части под названием Zeekr Stargate, что может проецировать изображения и текст.

Размеры авто составляют 4864/1900/1445 мм, а колесная база – 2925 мм. Универсал оснащен пневматической подвеской. Он предлагается в девяти цветах кузова и ездит на 20-дюймовых дисках. В салоне Zeekr 007 GT есть большой сенсорный экран диагональю 15,4 дюйма и панель приборов LCD овальной формы.

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Список оснащения также включает 35,5-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности, голосовой ассистент со встроенным искусственным интеллектом, сиденья с креплениями для гаджетов и динамиками в подголовнике, две панели для беспроводной зарядки на 50 Вт и фирменную газовую панорамную крышу. Покупатели смогут выбирать среди одного из 4 вариантов цветов отделки интерьера.

Версия начального уровня имеет один синхронный электродвигатель на задней оси, выдающий 310 кВт (416 л.с.). Полноприводная модель имеет общую мощность в 475 кВт (637 л.с.). Это позволяет электромобилю достигать сотни всего за 2,95 секунды. Zeekr 007 GT также имеет два варианта батарей.

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Первый - LFP производства CATL и Zeekr емкостью 75 кВт-ч, тогда как второй блок – трехкомпонентный NMC емкостью 100 кВт-ч. Запас хода автомобиля составляет от 585 до 825 километров соответственно.