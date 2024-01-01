Zeekr бесплатно будет предлагать автопилот в своих моделях

Как сообщает Carscoops, система автономного вождения Zeekr отличается в зависимости от модели. Сообщается, что Zeekr 9X Grand станет первой моделью бренда с автономией 3 уровня, а в существующий модельный ряд автопилот будет интегрирован благодаря обновлению по воздуху.

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Все версии системы, получившей название G-Pilot, включают общую автоматизированную систему маневрирования (G-AES) и интеллектуальный привод от транспортного средства к парковке полной вместимости (V2P). Система G-AES использует большую учебную модель искусственного интеллекта и позволяет автомобилю выполнять непрерывные маневры для избежания неожиданных препятствий на скорости до 130 км/ч.

В то же время технология Zeekr V2P позволяет электромобилям автоматически искать свободные парковочные места и парковаться автономно. Сообщается, что будущий Zeekr 9X Grand будет доступен с еще большими возможностями.

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Его перечень систем автономного вождения 3-го уровня будет работать на двойных чипах Nvidia Drive AGX Thor. В частности, автопилот позволит автомобилю самому ехать из одного пункта назначения в другой без вмешательства водителя. Zeekr говорит, что технология G-Pilot будет развиваться и совершенствоваться в течение всего срока службы электромобилей, так же как и FSD от Tesla.

Сейчас о флагманском 9X известно немного. Последние тизеры показывают, что это будет большой внедорожник, похожий по размеру на Range Rover. Это первая модель Zeekr, в которой будет использоваться гибридная силовая установка, подключаемая к сети.

Технические особенности держат в секрете, однако инсайдеры предполагают, что она вероятно, может быть идентичной той, что устанавливается в Lynk & Co 900. В базовой версии Lynk & Co 900 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом работает в паре с передним электромотором мощностью 215 л.с. и задним на 308 л.с., что обеспечивает общую мощность в 710 “лошадей”.

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Также доступны версии PHEV на базе 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, одна из которых имеет совокупную мощность 724 л.с., а вторая - еще более впечатляющие 845 лошадиных сил.