Zeekr представил новый флагманский гибридный кроссовер, похожий на Range Rover

Как отмечает CarNewsChina, ранее модель была неоднократно замечена шпионами во время предсерийных испытаний. Однако, сегодня компания официально подтвердила, что кроссовер будет называться 9X Grand и показала его на фото, правда, в камуфляже.

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Также автопроизводитель поделился видео, на котором автомобиль ездит на заснеженной трассе. Спецификации модели пока не раскрывают. Однако, уже известно, что 9X Grand станет первым автомобилем, который будет использовать гибридную установку Zeekr Super Hybrid собственной разработки компании.

На кадрах заметно, что очертания кузова кроссовера напоминают Range Rover. Также заметно, что Zeekr 9X Grand имеет дверные ручки вровень, датчик LiDAR на крыше, разделенные фары и решетку радиатора, похожую на минивэн Zeekr 009.

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Zeekr 9X Grand выйдет на китайский рынок в третьем квартале 2025 года. Есть вероятность, что этот автомобиль дебютирует на автосалоне в Шанхае в конце апреля и может стоить более 1 миллиона юаней (140 тысяч долларов).