Плагин-гибридный брат Zeekr выходит на рынок Европы

Как сообщает CarNewsChina, Lynk & Co 08 вышел на китайский рынок в сентябре 2023 года со стартовой ценой 208 800 юаней (28 800 долларов США), став бестселлером бренда. Всего с сентября 2023 по январь 2025 было продано 115 714 единиц.

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В этом году Lynk & Co 08 начнет продажи в Европе, чтобы расширить свой модельный ряд. Узнать плагин-гибридный можно будет по новейшему языку дизайна бренда с характерными ДХВ, большим воздухозаборником в форме трапеции вместо традиционной радиаторной решетки и скрытыми дверными ручками.

Размеры Lynk & Co 08 составляют 4820/1915/1685 мм в длину., ширину и высоту соответственно. Колесная база– 2848 мм. Для наглядности, он на 65 мм длиннее BMW X3 G45. В салоне внимание водителя будет привлекать 12, 3-дюймовая цифровая приборная панель в паре с 15, 4-дюймовый экран. Однако, Главной изюминкой автомобиля является 92-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью.

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В Китае Lynk&Co 08 предлагает два варианта гибридной силовой установки. В модели начального уровня под капотом установлено 1, 5-литровый турбомотор мощностью 161 л.с., работающий в паре с электродвигателем на 160 кВт (215 л.с.). Топовая версия имеет полный привод благодаря дополнительному электромотору на 156 кВт (209 л.с.). В таком исполнении автомобиль достигает 100 км/ч всего за 4, 6 секунд.

Покупателям также доступны два варианта батарей. Первый аккумулятор имеет емкость 21 кВт-ч и обеспечивает до 120 км запаса хода., а второй блок имеет уже 40 кВт-ч и диапазон до 245 километров (оба показателя по циклу CLTC). Стоит отметить, что характеристики европейской модели до сих пор не обнародованы.

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Компания Lynk&Co отмечала, что автомобиль будет запас хода на электричестве до 200 километров, а аккумулятор можно будет зарядить с 10 до 80 процентов всего за 33 минуты. Стоимость Lynk&Co 08 будет начинаться с 52 995 евро.