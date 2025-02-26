Плагін-гібридний брат Zeekr виходить на ринок Європи

Як повідомляє CarNewsChina, Lynk & Co 08 вийшов на китайський ринок у вересні 2023 року зі стартовою ціною 208 800 юанів (28 800 доларів США), ставши бестселером бренду. Усього з вересня 2023 року по січень 2025 року було продано 115 714 одиниць.

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Цього року Lynk & Co 08 розпочне продажі в Європі, щоб розширити свій модельний ряд. Впізнати плагін-гібридний можна буде за найновішою мовою дизайну бренду з характерними ДХВ, великим повітрозабірником у формі трапеції замість традиційної решітки радіатора та прихованими дверними ручками.

Розміри Lynk & Co 08 складають 4820/1915/1685 мм у довжину, ширину та висоту відповідно. Колісна база – 2848 мм. Для наочності, він на 65 мм довший за BMW X3 G45. В салоні увагу водія привертатиме 12,3-дюймова цифрова панель приладів в парі з 15,4-дюймовим екраном. Однак, головною Родзинкою автомобіля є 92-дюймовий проєкційний дисплей із доповненою реальністю.

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У Китаї Lynk & Co 08 пропонує два варіанти гібридної силової установки. У моделі початкового рівня під капотом встановлено 1,5-літровий турбомотор потужністю 161 к.с., що працює в парі з електродвигуном на 160 кВт (215 к.с.). Топова версія має повний привід завдяки додатковому електромотору на 156 кВт (209 к.с.). В такому виконанні автівка досягає 100 км/год всього за 4,6 секунди.

Покупцям також доступні два варіанти батарей. Перший акумулятор має ємність 21 кВт-год й забезпечує до 120 км запасу ходу, а другий блок має вже 40 кВт-год й діапазон до 245 кілометрів (обидва показники за циклом CLTC). Варто зазначити, що характеристики європейської моделі досі не оприлюднені.

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Компанія Lynk & Co зазначала, що автівка матиме запас ходу на електриці до 200 кілометрів, а акумулятор можна буде зарядити з 10 до 80 відсотків всього за 33 хвилини. Вартість Lynk & Co 08 починатиметься з 52 995 євро.