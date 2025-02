Плагін-гібридний брат Zeekr виходить на ринок Європи

Lynk & Co 08 PHEV дебютує на ринку Європи вже незабаром. Ціна моделі починається від 52 995 євро (55 630 доларів). Новинка доповнить існуючу лінійку бренду, що складається з плагін-гібридного кросовера Lynk & Co 01 PHEV і електричного фастбека Lynk & Co 02.