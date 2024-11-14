Geely об’єднає Zeekr та Lynk & Co для виробництва NEV

Як повідомляє CarNewsChina, консолідація спрямована на зменшення внутрішньої конкуренції та оптимізацію ресурсів для підвищення конкурентоспроможності Geely у секторі NEV. Інтеграція призначена для вирішення динаміки, що розвивається на автомобільному ринку Китаю, де конкуренція є жорстокою, а вимоги споживачів швидко змінюються.

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Нещодавно Volvo Cars підтвердила, що веде переговори про продаж своєї частки в Lynk & Co. Volvo вже погодилася продати 30% акцій компанії Zeekr за 5,4 мільярда юанів (близько 750 мільйонів доларів). Цифри продажів Geely підкреслюють необхідність цієї стратегії.

У жовтні 2024 року концерн автовиробник реалізував 226 686 автомобілів, що на 28% більше, ніж у попередньому році. Продажі повністю електричних автомобілів (BEV) зросли на 132%, досягнувши 78 858 одиниць. Водночас показники Lynk & Co і Zeekr разом склали майже 30% від загального обсягу продажів Geely у перші три квартали 2024 року.

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Це об’єднання демонструє останню тенденцію в китайській автомобільній промисловості, коли інші бренди, такі як, наприклад, Polestar, теж розглядають подібну інтеграцію. Очільник Zeekr Енді Ан також збирається стати головою Polestar, що передбачає подальшу інтеграцію між цими брендами.