Zeekr знизив вартість свого кросовера

Як передає CarsNewsChina, попри те, що компактний кросовер дебютував у 2023 році, він не отримав великої прихильності серед китайських покупців. Нещодавно автовиробник презентував нову версію початкового рівня з акумулятором LFP ємністю 49 кВт-год.

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З травня 2023 року по вересень 2024 року Zeekr продав лише 28 926 одиниць. Оновлений варіант 2025 модельного року відрізняється від попередньої версії інакшими 18-дюймовими дисками й новим кольором кузова.

Як і попередник, новинка пропонується у компонуваннях салону на 4 (2+2) і 5 (2+3) місць. Компанія каже, що оновлена модель з батареєю на 49 кВт-год, що живить єдиний електромотор на 268 кінських сил, може досягнути першої сотні за 5,8 секунди й подолати на одному заряді до 420 км за циклом CLTC.

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Також автівка доступна з більшою батареєю на 66 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 560 км. Базовий варіант Zeekr X пропонується за ціною від 21 050 доларів, проте, субсидія на покупку від уряду на 15 000 юанів зменшує фінальну вартість моделі 18 950 доларів.