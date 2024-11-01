Zeekr снизил стоимость своего кроссовера

Как сообщает CarNewsChina, несмотря на то, что компактный кроссовер дебютировал в 2023 году, он не получил большой популярности среди китайских покупателей. Недавно автопроизводитель презентовал новую версию начального уровня с аккумулятором LFP емкостью 49 кВт-ч.

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С мая 2023 года по сентябрь 2024 года Zeekr продал всего 28 926 единиц. Обновленный вариант 2025 модельного года отличается от предыдущей версии иными 18-дюймовыми дисками и новым цветом кузова.

Как и предшественник, новинка предлагается в компоновках салона на 4 (2+2) и 5 (2+3) мест. Компания говорит, что обновленная модель с батареей на 49 кВт-ч, питающей единственный электромотор на 268 лошадиных сил, может достичь первой сотни за 5,8 секунды и преодолеть на одном заряде до 420 км по циклу CLTC.

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Также автомобиль доступен с большей батареей на 66 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 560 км. Базовый вариант Zeekr X предлагается по цене от 21 050 долларов, однако, субсидия на покупку от правительства на 15 000 юаней уменьшает финальную стоимость модели 18 950 долларов.