Zeekr поставил уже 350 000 авто

Как известно, Zeekr основали в марте 2021 года, тогда как первая модель – 001, представили в апреле того же года. Кроме 001, сейчас модельный ряд автопроизводителя представлен такими моделями, как Zeekr 007, Zeekr 009, Zeekr X и Zeekr 7X.

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Как передает CnEVPost, недавно представленный Zeekr 7X получил более 6000 заказов после старта продаж. За первые 10 дней компания реализовала 5000 автомобилей, поэтому возлагает большие надежды на данную модель, что должна конкурировать с Tesla Model Y.

По состоянию на 7 октября количество заказов на Zeekr 7X превысило 20 000 единиц, причем ожидается, что поставки превысят 10 000 единиц в течение первого полного месяца доставки, согласно заявлению от 8 октября, сообщила пресс-служба Zeekr журналистам CnEVPost.

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В общем, в период январь-сентябрь Zeekr поставил 142 873 автомобиля, что на 80,79% больше, чем в прошлом году. Компания стремится поставить 230 000 автомобилей в течение всего 2024 года, что вдвое больше, чем в 2023 году.