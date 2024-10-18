Zeekr поставив вже 350 000 авто

Як відомо, Zeekr заснували в березнів 2021 року, тоді як перша модель – 001, представили у квітні того ж року. Окрім 001, наразі модельний ряд автовиробника представлений такими моделями, як Zeekr 007, Zeekr 009, Zeekr X і Zeekr 7X.

Читайте також: Огляд рестайлінгові Zeekr 001: відмінності, плюси та мінуси

Як передає CnEVPost, нещодавно представлений Zeekr 7X отримав понад 6000 замовлень після старту продажів. За перші 10 днів компанія реалізувала 5000 автівок, тому покладає великі сподівання на дану модель, що має конкурувати з Tesla Model Y.

Станом на 7 жовтня кількість замовлень на Zeekr 7X перевищила 20 000 одиниць, причому очікується, що поставки перевищать 10 000 одиниць протягом першого повного місяця доставки, згідно із заявою від 8 жовтня, повідомила пресслужба Zeekr журналістам CnEVPost.

Також цікаво: Електричний Zeekr 001 може стати гібридним

Загалом, у період січень-вересень Zeekr поставив 142 873 автомобілі, що на 80,79% більше, ніж торік. Компанія прагне поставити 230 000 автомобілів протягом усього 2024 року, що вдвічі більше, ніж у 2023 році.